Başarının Yolu Çok Kanallı Pazarlamadan Geçiyor

McKinsey&Company araştırmasına göre pandemi, tüm dünyada müşteri etkileşimlerinin dijitalleşmesini tam üç yıl hızlandırmıştı. Pandemi dönemi edinilen yeni dijital alışkanlıkları sürdüren geniş bir kitle için markalarla kendi istedikleri kanallardan iletişim kurmak büyük önem taşıyor.

Globalde omnichannel pazarlama konusunda yirmi yıla yakındır hizmet sunan SmartMessage’ın CEO’su Oğuz Küçükbarak: “Çok kanallı pazarlama günümüzde ideal müşteri deneyimlerini oluşturmada en önemli faktör haline geldi. Markalar için başarının yolu her kanalda bulunmaktan ziyade kanallar arası bütüncül deneyimleri oluşturmaktan geçiyor” diyor.



Son kullanıcılar ile çeşitli kanallar üzerinden kurulan iletişimler özellikle dijital devrimden sonra çeşitlendi ve çok kanallı (omnichannel) yaklaşım ön plana çıktı. Önceleri ağırlıklı perakende dünyasında varlığını hissettiren bu strateji, özellikle dijital kanalların her sektörde yaygın bir şekilde kullanılması ile her endüstri için önemli bir başlık haline geldi. Günümüzde bir bankadan bir sosyal sorumluluk kuruluşuna, bir otomotiv firmasından bir eğitim kurumuna sayısız organizasyon, kitleleriyle en etkin iletişim için çok kanallı pazarlama stratejisini tercih ediyor.

Konuyla ilgili Oğuz Küçükbarak, “Şu anda markaların son kullanıcılara dokunduğu kanallara baktığımızda zengin bir tablo karşımıza çıkıyor. E-posta, SMS/MMS, chatbot, push bildirimleri, sosyal medya, çağrı merkezi vb. dijital kanalları yanyana koyduğunuzda çok fazla noktadan iletişim söz konusu. Bu noktada iyi planlanmış ve kurgulanmış bir omnichannel pazarlama stratejisi olan kurumlar marka güvenirliği ve deneyim kalitesi açısından fark yaratıyor. Markaların kullandığı kanalları iyi yönetmesi yeterli olmuyor, müşteri profillerinin tekilleştirilerek deneyim bütünlüğünün sağlanması ve memnuniyeti artıran gerçek etmen olarak karşımıza çıkıyor” yorumunda bulunuyor.

Omnichannel pazarlama sadece dijitale etki etmiyor



Doğru uygulanan çok kanallı pazarlama stratejisi sadece dijital iletişimi değil fiziksel etkileşimi de pozitif yönde etkiliyor. Thinkwithgoogle’ın bir araştırmasına göre omnichannel strateji %80 oranında artımlı mağaza ziyaretine yol açıyor. Pandemi döneminde iyice artan online alım fiziksel teslimat deneyim oranını Oğuz Küçükbarak şöyle yorumluyor: “Omnichannel stratejinin faydası sadece dijital kanallarda değil, fiziksel noktalarda da ön plana çıkıyor. Artık hayatımıza BOPIS yani online alışveriş yap teslimatı mağazada al gibi bir kavram da girdi. ResearchandMarkets.com’un öngörülerine göre 2027 itibariyle BOPIS pazarı globalde yıllık yüzde 19.3 artış oranıyla 703.2 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak. Bu pazarda da etkin olabilmenin yolu doğru omnichannel pazarlama stratejisinden geçiyor. Fiziksel dünya ile dijital dünya arasındaki iletişimlerin doğru kurgulanması, deneyimde oluşabilecek boşlukların önlenmesi ve merkeze tüketicinin alınması markaların üstünde durduğu noktalar arasında. Kurumlar artık müşterilerine her an ve noktada esneklik sağlamak durumunda. Tek bir kötü deneyimin bile müşteri tercihlerini değiştirdiği bir dönemdeyiz. Bu bağlamda tam anlamıyla son kullanıcıların isteklerine uyan iletişimlerin sürdürülmesi gerekiyor.”

Daha fazla kanal, daha fazla getiri ama...



Pazarlama teknolojileri dünyasında uzun yıllardır yapılan araştırmalarda üç veya daha fazla kanaldan kampanya sunan markaların tek kanal tercih edenlere göre daha yüksek müşteri etkileşimi ve satış hacmi yakaladığı ortaya koyuluyor. Yine de daha fazla kanalda yer almak başarı için yeterli bir unsur değil. Konuyla ilgili Oğuz Küçükbarak: “Değişik kanallar kullanarak müşteri sayısı ve satış hacmini yükseltmek güzel ama istikrarlı bir marka iletişimi ve kesintisiz deneyimler olmadan uzun vadede karlılık zorlaşıyor. Maliyet avantajı açısından var olan müşteriyi elde tutmanın yeni müşteri kazanımından daha avantajlı olduğu bir dönemdeyiz. Bunun yolu da iyi uygulama olan omnichannel stratejiden geçiyor. Müşterinizi daha iyi tanıyarak, onun istediği içerik ve kampanyaları yine onun istediği kanallardan sunarak sadakati artırma yönünde de avantaj sağlıyorsunuz. Kanallar arası kopuk iletişimlerle bunu başarmanız imkansız. Müşteri elde tutma ve hiper kişiselleştirilmiş deneyimler sunma adına çok kanallı pazarlama stratejileri önemini daha da artırarak sürdürüyor” diyor.