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Başbakan Ersin Tatar TÜGEM 4. Büyük Buluşmasına Katıldı

TÜGEM olağan Genel Kurulu 26 Aralık 2019 tarihinde Kozyatağı Hilton otelinde toplandı. TÜGEM'in onur konuğu ise KKTC Başbakanı Ersin Tatar oldu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:30
Başbakan Ersin Tatar TÜGEM 4. Büyük Buluşmasına Katıldı

Başbakan Tatar TÜGEM 4. Büyük Buluşmasına Katıldı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) olağan Genel Kurulu 26 Aralık 2019 tarihinde Kozyatağı Hilton otelinde toplandı. Aynı gün “Sektörün Öncüleri Buluşuyor” sloganı ile 4. Büyük buluşmasını da gerçekleştiren derneğin onur konuğu ise KKTC Başbakanı Ersin Tatar oldu.

TÜGEM kurucu başkanı Hakan Akdoğan yaptığı konuşmada “Bugün gayrimenkul sektörünün öncüleri ile tekrar bir aradayız. TÜGEM olarak her geçen yıl büyümeye ve faaliyetlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Sektörümüzü ancak birlik ve beraberlik içinde olarak ileriye taşıyabiliriz. Mesleğine değer katan, gelişim ve eğitim odaklı tüm vizyoner girişimcileri bu çatıya davet ediyoruz. Yeni yılda da birçok yeni projemiz ile sektörümüzdeki ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Tatar’dan Yatırım Çağrısı

Etkinliğe katılan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevcut doğal kaynakları ile çok değerli bir hale geldi. Bölgenin parlayan yıldızıyız. Mavisiyle, yeşiliyle, deniziyle, kumuyla, tarihiyle, kültürüyle ve geçmişi ile tam bir cazibe merkeziyiz. Dolayısıyla bu yeni ortamda, istikrarlı güvenli ve tabii ki Türkiye'nin ilgi alanında ve sizlerin yönlendirmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırıma davet ediyoruz” dedi. Konuşmanın ardından TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, Ersin Tatar'a plaket takdim etti.

Sektör Temsilcileri Bir Arada

Davete TÜGEM üye ve teşkilatlarının yanı sıra, sektördeki oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, teknoloji firmaları ve ilan portalları yetkilileri, eğitimciler, gayrimenkul markalarının temsilcileri ve il teşkilatları katıldı. 400’e yakın katılımcının olduğu buluşmada, yeni seçilen yönetim, denetim ve danışman kurulu üyelerinin tanıtımı, 9 yeni il teşkilatının mazbata takdimi, 2019 faaliyetleri ve 2020 hedefleri paylaşıldı.

AKOL Grup İle İşbirliği Sözleşmesi İmzalandı

Kıbrıs Akol Grubun ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte ayrıca TÜGEM ile AKOL Grup arasında proje satışlarına yönelik işbirliği anlaşması imzalandı. AKOL Grup CEO’su Niyazi Sanal ise yaptığı konuşmada “Bu işbirliğini çok önemsiyoruz. TÜGEM üyesi emlak işletmelerine ve müşterilerine projelerimizdeki satış süreçlerinde özel ayrıcalıklar ve fırsatlar sunacağız” dedi. Ayrıca gecede Endeksa ve Tapu.com da sponsor olarak yer aldı.

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TÜGEMKKTCErsin TatarKıbrıs Akol
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