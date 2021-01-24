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Basketbol Ayakkabısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tasarımı, rengi, üretiminde kullanılan malzeme, ölçüsü, yüksekliği ve tabi fiyatı, basketbol ayakkabısı seçiminde en önemli faktörler, peki başka nelere dikkat etmeli?

24 Ocak 2021 Pazar 18:38
Basketbol Ayakkabısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Basketbol Ayakkabısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Basketbol oynamak için özel olarak tasarlanan ayakkabılar kuşkusuz sporculara ciddi avantajlar tanıyor. Ancak bu avantajlardan faydalanabilmek için ayakkabı seçiminin doğru şekilde yapılması gerekiyor. Basketbol ayakkabısı seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizlere birkaç ipucu aktaralım. Böylelikle çok daha doğru tercihler yapabilir ve bu ayakkabıların sunduğu avantajlardan siz de istifade edebilirsiniz.

o    Yükseklik

Basketbol ayakkabıları kısa, orta ve yüksek şeklinde üç farklı grupta değerlendiriliyor.  Bu gruplandırma ise ayakkabıların bilek desteği göz önünde bulundurularak yapılıyor. Kısa olan ayakkabılar daha hızlı ve daha çevik olmayı sağlıyor. Orta yükseklikteki ayakkabılar ise henüz oyundaki pozisyonu belli olmayan sporcular için ideal bir seçim olabilir. Yüksek olan ayakkabılar ise denge açısından avantaj sağlıyor olmasıyla ön plana çıkıyor. Tercih yaparken bu üç özelliği göz önünde bulundurmanızda fayda var.

o    Ayak Ölçüsü 

Elbette seçtiğiniz basketbol ayakkabısı ayak ölçünüze uygun olması gerekir. Ancak ayak baş parmağı ile ayakkabının burun ucu arasında küçük bir boşluk bırakmanızda fayda olacaktır. Böylelikle ayak hareketlerinin çok daha konforlu bir şekilde yapılabilmesi mümkün hale gelir. Basketbol ayakkabısı kesinlikle ayağınızı sıkmalı ve aynı zamanda bol olmamalı!

o    Taban Malzemesi 

Basketbol ayakkabısı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de taban malzemesidir.  Ayakkabıların taban malzemesi saha ile sürekli temas halinde olduğundan kesinlikle kaygan bir yapıda olmalıdır. Bununla birlikte oyuncuların hızlı bir şekilde ayak hareketi değişikliği yapabilmelerine olanak tanımalıdır.

o    Kalite 

Şayet seçtiğiniz ayakkabı modeli kalite düzeyi düşük malzemelerden üretilmiş ise kullanım ömrü kısa olur ve aynı zamanda konfordan ödün vermiş olursunuz. Bu nedenle kaliteden kesinlikle vazgeçmemeli ve tercihinizi mutlaka kaliteli bir markanın ürünlerinden yana yapmalısınız.

o    Fiyat

Kaliteden ödün vermeden düşük fiyatla basketbol ayakkabısı satın alabileceğiniz platformlar da var. Bu platformlar arasında en çok tercih edilen Decathlon internet sitesi oluyor. Hemen şimdişimdi https://www.decathlon.com.tr/C-529471-basketbol-ayakkabisi adresine tıklanması durumunda bu ürünleri daha yakından inceleme şansınız da olacaktır. Sitede kadın ve erkekler için onlarca farklı model seçeneği mevcut. Yukarıda sıralanan özelliklerin tamamı bu ayakkabı çeşitlerinde bulunuyor. Geç kalmadan siz de modellere göz atmaya başlayın!

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