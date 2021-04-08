Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Batıçim Grubu ile Çiftay arasında hisse devir anlaşması

İzmir ve Ege bölgesinin en değerli yatırımlarından biri olan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş’de (Batıçim) bir süredir devam eden hisse satışı görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

08 Nisan 2021 Perşembe 10:43
Batıçim Grubu ile Çiftay arasında hisse devir anlaşması

Batıçim Grubu ile Çiftay arasında hisse devir anlaşması 

Türkiye’nin maden, enerji ve turizm sektörlerinin önde gelen kuruluşlarından Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş,İzmir ve Söke’de iki fabrikası bulunan Batıçim grubunun yüzde 30 hissesine sahip olacak.

Çiftay A.Ş. Payidarlarından Serkan Aydın: “Babamız Ziya Aydın, hep bir emekçi olarak yaşadı ve o şekilde hayata gözlerini yumdu. O, maddi veya maddesel büyüklükten ziyade yarattığı istihdam ve katma değerle gurur duydu. Batıçim yatırımıyla babamızın en büyük hayalini yerine getirdik. İzmir’e ve ülkemize hayırlı olsun.”

Maden, enerji ve turizm sektörlerindeki köklü tecrübesiyle ülke ekonomisine katma değer sağlayan Çiftay, İzmir Batıçim grubunun bazı hissedarları ile sürdürdüğü hisse devri görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Gerçekleşen satışla, Egeli, Grebene, Bükey ve Günel ailelerinin sahip olduğu toplam yüzde 30 A ve B grubu hisse, maden ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin oldu. Hisse devir işlem değeri 774 milyon TL (95 milyon dolar) olarak açıklanırken şirketin toplam değeri ise 521 milyon doları buldu. 2021’e bünyesinde barındırdığı 6 şirket, bini bulan istihdam ve 1.5 milyar TL ciro hedefiyle giren Batıçim’de satışın kesinleşmesi süreci yasal izinlerin ardından sonuçlanacak.

“Babamın En Büyük Hayaliydi…”

Batıçim Grubu hisse devri anlaşmasını değerlendiren ÇiftayA.Ş. Payidarlarından Serkan Aydın, bir çimento fabrikası sahibi olmanın babası Ziya Aydın’ın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyledi: 

“Babamın 60’lı yıllarda Çimento fabrikalarında önce işçi sonra taşeronluk gibi işlerde çalışmasıyla başladı bizim hikâyemiz… Sevgili babam, 1987 yılında Çiftay A.Ş. adıyla kurduğu şirketi 2017 Ekimine kadar gururla ve onurla yönetti. Bizler de 2. nesil olarak O’nun bize gösterdiği yoldan gururla ve onurla devam ediyoruz. Babam hep bir emekçi olarak yaşadı ve o şekilde hayata gözlerini yumdu. O, maddi veya maddesel büyüklükten ziyade hep yarattığı istihdam ve katma değerle gurur duydu.  ”

“Batı Grubu’na Gururla Talip Olduk”

Serkan Aydın: “Biz de böyle bir babanın evlatları olarak Batı Grubuna gururla talip olduk. Hem babamızın hayalini gerçekleştirdik hemde firmamız adına önemli bir yatırım yaptık.Sıfırdan başlayıp 1’e getirmek çok zordur, biri katlayıp on yapmak, yüz yapmak daha kolaydır. Yoktan bir şeyi oluşturmak en zoru iken bunu başarmış bir babanın evlatları olarak kolayı yapmakta yani üzerine bir şeyler koymak da bizim boynumuzun borcudur.”

“İzmir’e ve Ülkemize Hayırlı Olsun”

“Çiftay Grubu olarak madencilik, enerji, turizm ve geri dönüşüm gibi birçok sektörde sürdürülebilirlik ilkesiyle çalışıyoruz” diyen Serkan Aydın açıklamasına şöyle devam etti:“Çiftay Grubu olarak maden, enerji ve turizm sektörlerinde 3 bine yakın çalışanımız ve mevcut 125 şirketimiz ile sürdürülebilirlik ilkesiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm bunlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve istihdamı arttırmayı hedefliyoruz.Bu doğrultuda Avrupa’da ve tüm dünyada kullanımı yaygınlaşan alümine çimento, beyaz çimento, yüksek mukavemetli portland çimento gibi özel çimento üretimlerine ağırlık vererek sektörde fark yaratan yatırımlar yapacağız. Şimdiden İzmir’imize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Biz grup olarak her zaman durmak yok üretmeye, istihdam yaratmaya devam ilkesi ile İzmir’imize yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz.”

Çiftay Hakkında:

Ziya Aydın tarafından 1963 yılında kurulan şirket ilk adımını madencilik sektörüne attı.  

1987 yılında, edinilen tecrübe, birikim ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan iş disiplini Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. adı altında bir araya toplandı.

Çiftay, ülkemizin kalkınma sürecinde üzerine düşen sorumluluğun bilinci ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Geride bıraktığı yarım asrı aşan zamanda, sektörde öncü ve köklü kuruluşlar arasında yer alarak madencilik faaliyetlerinin yanı sıra inşaat, enerji ve turizm sektörlerinde de büyümeye devam etmektedir.

Donanımlı ve tecrübeli teknik kadrosu ile her geçen gün genişleyen modern makine parkıyla hizmet verdiği madencilik sektörünün en iyisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firma, devam eden madencilik projeleriyle sektörün bayrağını gururla taşımaktadır. 

Çiftay A.Ş. ulusal ve uluslararası projelerde, gelişen teknoloji ışığında kendini sürekli yenileyen ve sağladığı iş imkânları ile ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek firmalar arasında yer almaktadır. Çiftay Grubu, maden, enerji ve turizm sektörlerinde 3 bine yakın çalışanı ve mevcut 125 şirketi ile sürdürülebilirlik ilkesiyle faaliyetlerine devam etmektedir. 

 
 

Anahtar Kelimeler:
Batıçimçiftay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tepe Savunma ve Güvenlik, insan kaynakları ödülü aldı
Tepe Savunma ve Güvenlik, insan kaynakları ödülü aldı
KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile 15 Nisan'da
KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile 15 Nisan'da
Dünyada ve Türkiye’de yeni kömür projelerinin tek alıcısı Çin
Dünyada ve Türkiye’de yeni kömür projelerinin tek alıcısı Çin
Dr. Hande Karagedik geleneksel yöntemle öksürüğü durdurdu
Dr. Hande Karagedik geleneksel yöntemle öksürüğü durdurdu
Ev dekorasyonu modası 2021 | Ev dekorasyon trendleri
Ev dekorasyonu modası 2021 | Ev dekorasyon trendleri
Akıllı Dönüşümde Kadının Rolü
Akıllı Dönüşümde Kadının Rolü
Türk yapımı güvenlik sistemleri ortadoğu ülkelerinini koruyor
Türk yapımı güvenlik sistemleri ortadoğu ülkelerinini koruyor
Kredi kartı şikayeti | Tüketiciler en çok aidatlardan dertli
Kredi kartı şikayeti | Tüketiciler en çok aidatlardan dertli
Kriptometre 4. sezonuna ‘Ersin Düzen’ ile başladı
Kriptometre 4. sezonuna ‘Ersin Düzen’ ile başladı
Borsanın oyun değil yatırım yeri olduğu halka anlatılmalı
Borsanın oyun değil yatırım yeri olduğu halka anlatılmalı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim