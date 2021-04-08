Batıçim Grubu ile Çiftay arasında hisse devir anlaşması

Türkiye’nin maden, enerji ve turizm sektörlerinin önde gelen kuruluşlarından Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş,İzmir ve Söke’de iki fabrikası bulunan Batıçim grubunun yüzde 30 hissesine sahip olacak.

Çiftay A.Ş. Payidarlarından Serkan Aydın: “Babamız Ziya Aydın, hep bir emekçi olarak yaşadı ve o şekilde hayata gözlerini yumdu. O, maddi veya maddesel büyüklükten ziyade yarattığı istihdam ve katma değerle gurur duydu. Batıçim yatırımıyla babamızın en büyük hayalini yerine getirdik. İzmir’e ve ülkemize hayırlı olsun.”

Maden, enerji ve turizm sektörlerindeki köklü tecrübesiyle ülke ekonomisine katma değer sağlayan Çiftay, İzmir Batıçim grubunun bazı hissedarları ile sürdürdüğü hisse devri görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Gerçekleşen satışla, Egeli, Grebene, Bükey ve Günel ailelerinin sahip olduğu toplam yüzde 30 A ve B grubu hisse, maden ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin oldu. Hisse devir işlem değeri 774 milyon TL (95 milyon dolar) olarak açıklanırken şirketin toplam değeri ise 521 milyon doları buldu. 2021’e bünyesinde barındırdığı 6 şirket, bini bulan istihdam ve 1.5 milyar TL ciro hedefiyle giren Batıçim’de satışın kesinleşmesi süreci yasal izinlerin ardından sonuçlanacak.

“Babamın En Büyük Hayaliydi…”

Batıçim Grubu hisse devri anlaşmasını değerlendiren ÇiftayA.Ş. Payidarlarından Serkan Aydın, bir çimento fabrikası sahibi olmanın babası Ziya Aydın’ın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyledi:

“Babamın 60’lı yıllarda Çimento fabrikalarında önce işçi sonra taşeronluk gibi işlerde çalışmasıyla başladı bizim hikâyemiz… Sevgili babam, 1987 yılında Çiftay A.Ş. adıyla kurduğu şirketi 2017 Ekimine kadar gururla ve onurla yönetti. Bizler de 2. nesil olarak O’nun bize gösterdiği yoldan gururla ve onurla devam ediyoruz. Babam hep bir emekçi olarak yaşadı ve o şekilde hayata gözlerini yumdu. O, maddi veya maddesel büyüklükten ziyade hep yarattığı istihdam ve katma değerle gurur duydu. ”

“Batı Grubu’na Gururla Talip Olduk”

“İzmir’e ve Ülkemize Hayırlı Olsun”

Serkan Aydın: “Biz de böyle bir babanın evlatları olarak Batı Grubuna gururla talip olduk. Hem babamızın hayalini gerçekleştirdik hemde firmamız adına önemli bir yatırım yaptık.Sıfırdan başlayıp 1’e getirmek çok zordur, biri katlayıp on yapmak, yüz yapmak daha kolaydır. Yoktan bir şeyi oluşturmak en zoru iken bunu başarmış bir babanın evlatları olarak kolayı yapmakta yani üzerine bir şeyler koymak da bizim boynumuzun borcudur.”

“Çiftay Grubu olarak madencilik, enerji, turizm ve geri dönüşüm gibi birçok sektörde sürdürülebilirlik ilkesiyle çalışıyoruz” diyen Serkan Aydın açıklamasına şöyle devam etti:“Çiftay Grubu olarak maden, enerji ve turizm sektörlerinde 3 bine yakın çalışanımız ve mevcut 125 şirketimiz ile sürdürülebilirlik ilkesiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm bunlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve istihdamı arttırmayı hedefliyoruz.Bu doğrultuda Avrupa’da ve tüm dünyada kullanımı yaygınlaşan alümine çimento, beyaz çimento, yüksek mukavemetli portland çimento gibi özel çimento üretimlerine ağırlık vererek sektörde fark yaratan yatırımlar yapacağız. Şimdiden İzmir’imize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Biz grup olarak her zaman durmak yok üretmeye, istihdam yaratmaya devam ilkesi ile İzmir’imize yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz.”

Çiftay Hakkında:

Ziya Aydın tarafından 1963 yılında kurulan şirket ilk adımını madencilik sektörüne attı.

1987 yılında, edinilen tecrübe, birikim ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan iş disiplini Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. adı altında bir araya toplandı.

Çiftay, ülkemizin kalkınma sürecinde üzerine düşen sorumluluğun bilinci ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Geride bıraktığı yarım asrı aşan zamanda, sektörde öncü ve köklü kuruluşlar arasında yer alarak madencilik faaliyetlerinin yanı sıra inşaat, enerji ve turizm sektörlerinde de büyümeye devam etmektedir.

Donanımlı ve tecrübeli teknik kadrosu ile her geçen gün genişleyen modern makine parkıyla hizmet verdiği madencilik sektörünün en iyisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firma, devam eden madencilik projeleriyle sektörün bayrağını gururla taşımaktadır.

Çiftay A.Ş. ulusal ve uluslararası projelerde, gelişen teknoloji ışığında kendini sürekli yenileyen ve sağladığı iş imkânları ile ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek firmalar arasında yer almaktadır. Çiftay Grubu, maden, enerji ve turizm sektörlerinde 3 bine yakın çalışanı ve mevcut 125 şirketi ile sürdürülebilirlik ilkesiyle faaliyetlerine devam etmektedir.



