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Baycan Elektrik IDEF 2023'te yeni ürünlerini sergileyecek

Türk Savunma Sanayii'nin en önemli araçları için yüksek teknoloji kablolar üreten Baycan Elektrik bu yıl IDEF 2023'e paydaşları ile birlikte katılıyor.

16 Haziran 2023 Cuma 09:42
Baycan Elektrik IDEF 2023'te yeni ürünlerini sergileyecek

Baycan Elektrik IDEF 2023'te yeni ürünlerini sergileyecek

Katılacağı IDEF’23 Fuarı’nda Havacılık ve Savunma Sanayi için sağladığı standartları ve uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturacak olan Baycan Elektrik, bu yıl bu alandaki çalışmaları ile çıtayı yükseltti. Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, “Hedefimiz kısa sürede Havacılık ve Savunma Sanayinin kablo donanım sektöründe tercih edilen tedarikçi partner firması olmak. Mevcutta TÜSAŞ, TEI, Aselsan ve Roketsan gibi Savunma Sanayi’nin önde gelen firmaları ile çalışıyoruz. Çalıştığımız projelerin birçoğu bu kuruluşlar ve Baycan Elektrik arasında ticari iş birlikleri ile sonuçlanıyor. İlerleyen dönemde Havacılık ve Savunma Sanayi’de yalnızca milli projelerde değil uluslararası paydaşlarla iş birliği yönünde ilerleyeceğiz” dedi.


Erdoğan Kılıç tarafından 1967 yılında, temelleri atılan Baycan Elektrik AŞ., İstanbul’da 20 kişilik bir atölyede Arçelik’e sertifikalı bir tedarikçi olarak çalışmalarına başladı. Daha sonra 1987 yılında günümüzde faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 7.500 metrekarelik tesisine taşındı. Müşterilerine sunduğu hizmetlerin başında kablo donanımı; deneyimli AR-GE ve ÜR-GE ekibinden tasarım desteği, prototip üretimi, elektrik, elektronik ve plastik parçaların montajı ve test süreçleri bulunuyor. Baycan Elektrik’in kurucusu Erdoğan Kılıç’ın ilk günden tesis ettiği %100 müşteri memnuniyeti, kalite ve güvenilirlik ilkeleri 56 yıldır bütün dinamikleri ile yaşatılıyor. 

YARIM ASIRDIR BEYAZ EŞYA, OTOMOTİV VE SAVUNMA SAYANİYİ İÇİN ÜRETİYORUZ

Kuruluşundan bu yana Beyaz Eşya ve Otomotiv sektörleri için üretim yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Hakan Kılıç’ın vizyonunda Havacılık ve Savunma Sanayi sektöründe yer alması için çalışmalarına yaklaşık üç yıl önce başladıkları bilgisini veren Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz: “Bu süreçteki ilk yatırımlarımızdan biri şirketimizde gerekli tüm eğitimlerini tamamlamış olan bir Certified IPC Trainer (Sertifikalı IPC Eğitmeni) yetiştirmek oldu. Eğitmenimiz şimdiye kadar 50 personelimizin Certified IPC Specialist (Sertifikalı IPC Uzmanı) eğitimlerini verdi. Daha sonra AS 9100 ve IPC gereklilikleri kapsamında oluşturulmuş toplamda 500 metrekarelik Havacılık ve Savunma Sanayi tesisimizin yatırımları tamamlandı ve tesis güvenlik belgesi alındı. AS 9100 sertifikamız ile Millî Savunma Bakanlığı tarafından onaylı Havacılık ve Savunma Sanayi tedarikçisi olarak sektörde yerimizi aldık. Türkiye’de 50 yılın üstünde Beyaz Eşya ve Otomotiv sektörlerinde kablo donanımı tecrübesi ile Havacılık ve Savunma Sanayi atılımı gerçekleştiren ilk firma olduğumuzu söyleyebiliriz.’’ ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ TERCİH EDİLEN PARTNER OLMAK

Hedeflerinin kısa sürede Havacılık ve Savunma Sanayi’nin kablo donanım sektöründe tercih edilen tedarikçi partner firması olmak olduğunu söyleyen Engin Yılmaz: ‘’Bu sebeple sektörün standartlarını, gerekliliklerini ve gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Beyaz Eşya ve Otomotiv sektörleri için üretimlerimizde sağladığımız Yalın Üretim, Ergonomi ve Metod Zaman Ölçümü (MTM) uygulamalarımızdan edindiğimiz deneyimleri Havacılık ve Savunma Sanayi’deki projelerimiz ile bütünleştirdik. Dijitalleşme kapsamında Endüstri 4.0 modelini temel alan bir işletme olarak makine parkurumuzda bulunan tüm cihazların akıllı donanımlara sahip olması yönünde projelerimiz devam ediyor. Güçlü yönetim ve organizasyonel yapımız; kurumsal kimliğimiz Havacılık ve Savunma Sanayi’nin standartları ile birebir uyuşuyor.”  dedi.

YATIRIMLARIMIZ BİZİ KATMA DEĞERİ YÜKSEK TEKNOLOJİLER İLE TANIŞTIRIYOR

2023 yılının başında var olan 500 metrekarelik kapalı üretim alanlarını 3000 metrekareye çıkarmayı hedeflemiş olduklarını söyleyen Yılmaz, “Yakın zamanda işletmemizin dışında yeni 5000 metrekarelik bir alan bünyemize katıldı. Aynı zamanda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin İmişehir’de bulunan yeni yerleşkesinde 60.000 metrekare açık alan, iki ayrı parselde 20.000 ve 20.000 olmak üzere toplam 40.000 metrekare kapalı alan yatırımı gerçekleştirdik. 2023 itibarıyla bu arsalarda %60 inşaat gerçekleşmesi ve 2024 yılında tamamlanmasını hedeflemekteyiz. Bunun yanı sıra Havacılık Sanayisi’nin gereklilikleri arasında bulunan lazer markalama ve semi-rigid kabloların işlenmesi gibi prosesler için tool ve gereçlere yaptığımız yatırımlar çalıştığımız projelerde bizi daha derin ve katma değeri yüksek teknolojiler ile tanıştırıyor” dedi. 


TÜSAŞ, TEI, ASELSAN VE ROKETSAN İLE ÇALIŞIYORUZ


“Mevcutta TÜSAŞ, TEI, Aselsan ve Roketsan gibi Savunma Sanayi’nin önde gelen firmaları ile çalışıyoruz ve çalıştığımız projelerin birçoğu bu kuruluşlar ve Baycan Elektrik arasında ticari iş birlikleri ile sonuçlanıyor. Firmaların koaksiyel kablo, semi-rigid kablolar, askeri standartlara ait konnektör ve terminaller, elektrik ve elektronik teçhizatlar içeren tüm projelerine yanıt vermekteyiz” diyen Baycan Elektrik Genel Müdürü, ilerleyen dönemde Havacılık ve Savunma Sanayi’de yalnızca milli projelerde değil uluslararası paydaşlarla iş birliği yönünde ilerleyeceklerinin özenle altını çizdi.

 
IDEF’23 FUARINDA UYGULAMALARIMIZI TANITACAĞIZ 
 

Baycan Elektrik’in yer alacağı tüm fuarlara özenle hazırlandığını aktaran Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl katıldığımız SAHA EXPO Fuarı Havacılık ve Savunma Sanayi sektörüne girişimizi duyuran, bizi yeni müşteriler ile bir araya getiren başarılı bir deneyim olmuştu. Bu yıl, 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan IDEF’2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hazırlıklarımız kapsamında sektöre kısa sürede tesisimizde sağladığımız standartları, uygulamalarımızı ve üretim proseslerimizi tanıtıyor olacağız. Türkiye’nin en büyük Savunma Sanayi ve Güvenlik Fuarı’nda yeni; özellikle yurtdışında faaliyet gösteren Havacılık ve Savunma firmaları ile tanışmayı ve somut projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yılın son çeyreği için belirlemiş olduğumuz ihracat hedefine bu sayede ulaşabileceğimize inanıyoruz” dedi ve ekledi: “Baycan Elektrik, müşterilerine üretimleri açısından pek çok avantaj sunan bir partner. Beyaz Eşya sektöründe müşterilerimize sağladığımız AR-GE desteği kültürünü kısa sürede Savunma Sanayi’de tecrübeli mühendis ekibimiz hayata geçirdi. Ürünü imal etmenin ötesinde sağladığımız kapsamlı hizmet ile ürünlerin fonksiyonel ve rekabet açısından sürdürülebilir olmasına önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. Müşterilerimizin sistemlerine kısa sürede sağladığımız adaptasyon ve uyum en güçlü yönlerimizden biri. Zamanında ve eksiksiz üretim felsefesi, kablo donanımındaki 50 yıl üzerindeki deneyimi ve başarısıyla, piyasanın önde gelen Beyaz Eşya üreticileri ve Otomotiv, Havacılık ve Savunma sanayi ile iş birliği içerisinde olan Baycan Elektrik önümüzdeki yıllar içerisinde katıldığı yeni sektörlerde de kendisini verimlilik, kalite ve dünya şartlarında rekabet açısından kanıtlamaya devam edecek.” 

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