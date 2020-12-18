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Bayer Gebze Fabrikası’nın Sıfır Atık Projesine Ödül

Bayer Gebze Fabrikası’nın Sıfır Atık projesi, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde büyük ölçekli işletme sınıfında Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’ne layık görüldü. Bayer Gebze Fabrikası, atık yönetiminde yüzde 100 geri dönüşümü hedefliyor.

18 Aralık 2020 Cuma 19:17
Bayer Gebze Fabrikası’nın Sıfır Atık Projesine Ödül

Bayer Gebze Fabrikası’nın Sıfır Atık Projesine Ödül

İstanbul, 18 Aralık 2020 – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı’nın (ÇEVKO) çevre ile ilgili çalışmaları duyurmak için bu yıl 5. kez düzenlediği Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri töreni gerçekleşti. Düzenlenen ödül töreninde Bayer Gebze Fabrikası, Sıfır Atık projesi ile Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde büyük ölçekli işletme sınıfında Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’ne layık görüldü. 

Gebze Fabrikası Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü Esra Güvenç, Sıfır Atık projesi ile ilgili şu yorumda bulundu: “Faaliyetlerimizin her aşamasında ekosisteme duyarlı bir bilinçle ve farkındalıkla hareket etmek en önemli ilkelerimizin başında geliyor. Bayer’in sürdürülebilirlik stratejisini yerine getirmek için Gebze Fabrikası olarak ana hedefimiz tarım ve çevre sağlığı ilaçları üretim ve depolama faaliyetlerimizi gerçekleştirirken oluşacak ekolojik ayak izimizi, atık su, atık hava, tehlikeli ve tehlikesiz atık miktarlarımızı azaltacak eğitim ve uygulama projeleri ile işlerimizi çevreye, insan sağlığına zarar vermeden gerçekleştirmek. Bu sayede gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak.”

Tesisteki atıkların yüzde 99,14’ü geri dönüştürülüyor

Bayer Gebze Fabrikası, atık yönetim sistemi kapsamında tüm atık maddeleri ayrıştırarak topluyor ve sınıflandırıyor. 2019 yılında atıkların yüzde 99,14’ünü geri dönüştüren tesis; kalite kontrol laboratuvarı, üretim, bakım ve depolama faaliyetlerinden çıkan tehlikeli ve tehlikesiz atık kodlarına sahip tüm atıkları, önümüzdeki süreçte de Bakanlık tarafından onaylanan atık yönetim planına göre yüzde 100 geri dönüşüm yöntemiyle yönetmeyi hedefliyor.

 Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefleyen Bayer, faaliyetlerini gerçekleştirirken daha fazla insanın sağlık hizmetlerine ve gıdaya erişimine, iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara çözüm üretmeye ve çevreyi korumaya odaklanıyor. 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefini koruyan Bayer, bu hedefe ulaşmak adına tesislerinde enerji verimliliği önlemleri uygulayacak. Diğer yandan şirket, tedarikçileri ve müşterileriyle iş birliği yaparak değer zincirinin yukarı ve aşağı akışı boyunca sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlanıyor.

 

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir,

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