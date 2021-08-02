Bayer Tarım Ürünleri Ülke Müdürü Onur Çamili Oldu

İstanbul, 02 Ağustos 2021 – Bayer Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. EMEA Ticari Mükemmellik ve İş Analizi Lideri olarak görev yapmakta olan Onur Çamili, Tarım Ürünleri Ülke Müdürü – Doğu Akdeniz görevine atandı. 2016 yılından beri Tarım Ürünleri Ülke Müdürü – Doğu Akdeniz görevini yürüten Björn Hardt ise Bitki Koruma Satış Direktörü- Almanya pozisyonunda görev alacak.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan ve İstanbul Business School’da MBA programını tamamlayan Onur Çamili, Bayer’e 2008 yılında Ege Bölge Satış Temsilcisi olarak katıldı. Sonrasında satış, iş geliştirme, bölge ve tohum biriminde ülke yönetimi ve liderlik pozisyonları olmak üzere farklı görevler üstlenerek Bayer’e katkı sağlamaya devam eden Çamili, geçtiğimiz dönemde Bayer İsviçre-Basel Ofisi Tarım Ürünleri Bölümü’nde EMEA bölgesi için ticari mükemmellik stratejilerinin etkinleştirilmesinde önemli rol oynadı.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2020 mali yılı itibarıyla 100.000’e yakın çalışana ve 41,4 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in Ar-Ge harcaması ise 4,9 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.