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Bayer Tüketici Sağlığı’nın "Sen’li Yaşlar" Projesi Ödüle Doymuyor

 Sen’li Yaşlar projesi, sağlıklı yaşam konusunda yaş gruplarına göre özelleştirilmiş bilgiler sunarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 21:35
Bayer Tüketici Sağlığı’nın "Sen’li Yaşlar" Projesi Ödüle Doymuyor

Bayer Tüketici Sağlığı’nın "Sen’li Yaşlar" Projesi Ödüle Doymuyor



Bayer Tüketici Sağlığı’nın 365gun.com’da 2019 yılında hayata geçirdiği "Sen’li Yaşlar" projesi, ilk yılında 4 ödülün sahibi oldu. Inflow Awards’ta "En iyi Sağlıklı Yaşam Influencer Kampanyası", PRİDA’da Medya ve Influencer İlişkileri Kategorisi’nde 1.lik ödülü, Felis Ödülleri’nde Sağlık İletişmi Kategorisi’nde Başarı Ödülü ve bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Marketing Awards’ta Sosyal Medya Kategorisi’nde Başarı Ödülü aldı.

Murat Aksoy, Dilara Koçak, Onur Özbek ve Erhan Yılmaz gibi alanında uzman isimlerle iş birliği yapan Bayer Tüketici Sağlığı, proje kapsamında sağlık, beslenme, egzersiz ve zihin dengesi konularında önemli noktalara dikkat çekiyor. 4 kategoride paylaşılan sağlık ile ilgili içerikler uzmanların da görüşleri ile 365gun.com’da yayımlanıyor. Sen’li Yaşlar projesi, sağlıklı yaşam konusunda yaş gruplarına göre özelleştirilmiş bilgiler sunarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Bayer Tüketici Sağlığı’nın 2017 yılında hayata geçirdiği 365gun.com platformu, bu ödüllerle birlikte, 3 yılda 12 farklı ödüle layık görüldü.

365gun.com Hakkında

365gun.com platformu, 2017’den bu yana, Bayer’in desteğiyle Sağlıklı Yaşam Hareketi Derneği tarafından başlatılan 365 Gün Sağlıklı Yaşam Hareketi’ni yaklaşık 500 bin kullanıcıya ulaştırıyor. Türkiye’de sağlıklı yaşama bilincini yükseltmek amacıyla, herkesi yıl boyunca gün kaybetmemeye davet eden platform, sağlıklı yaşam için en güvenilir kaynaklardan biri haline geldi. 365gun.com 163 uzman görüşü, 80 makale ve 27 video ile sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için sağlık kütüphanesi niteliğinde bir kaynak sağlıyor.

Bayer Hakkında

Bayer, temel olarak sağlık ve tarımla ilgili Yaşam Bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. İnsanlığa faydalı olabilmek ve yaşam kalitesini arttırabilmek amacıyla ürün ve hizmetler geliştiren Bayer; aynı zamanda inovasyon, büyüme ve yüksek kazanma gücü ile değer yaratmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan Bayer, kurumsal vatandaş olarak sahip olduğu sosyal ve ahlaki sorumlulukların bilincindedir. 2017 yılı itibarıyla 99.800 çalışana ve 35,0 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,4 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 4,5 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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