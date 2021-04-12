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Bayer Türkiye’de yeni atama

Bayer Çevre Sağlığı’nda SEEMEA Bölgesi Finans İş Ortağı olarak çalışmakta olan Ali Gürgen, Bayer Çevre Sağlığı Akdeniz ve Afrika Ülkeleri Finans Müdürü / EMEA S ve OP Liderliği görevine getirildi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 14:54
Bayer Türkiye’de yeni atama

Bayer Türkiye’de yeni atama

Bayer Türkiye’de yeni bir atama gerçekleşti. Bayer Çevre Sağlığı’nda SEEMEA Bölgesi Finans İş Ortağı (Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu & Afrika) olarak çalışmakta olan Ali Gürgen, Çevre Sağlığı Akdeniz & Afrika Ülkeleri Finans Müdürü / EMEA S&OP Liderliği görevine atandı. Gürgen, yeni görevinde Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan dışında Orta Doğu ve Sub Saharan Afrika ülkelerinde finanstan sorumlu olacak. Ayrıca; EMEA Bölgesi’nde satış ve opreasyon planlama süreçlerine liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Ali Gürgen, daha sonra Duquesne Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. 20 yıldır Bayer’de Satın Alma, Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Finans bölümlerindeki görevlerini başarıyla yürüten Ali Gürgen, yeni görevinde de Bayer’e değer katmaya devam edecek.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2020 mali yılı itibarıyla 100.000’e yakın çalışana ve 41,4 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, Ar-Ge harcaması ise 4,9 milyar Avro düzeyindedir. 

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Anahtar Kelimeler:
Bayer Türkiye
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