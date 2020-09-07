Bayer Türk’te Üst Düzey Atama

veolarak atandı. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde tamamlayan Sarıyıldız, Üretim, Araştırma-Geliştirme, Ruhsatlandırma, Pazara Erişim alanlarında farklı rollerde görev aldı. İlaç sektöründe ruhsatlandırma alanında 15 yıllık deneyime sahip olan Sarıyıldız, yeni görevinde Bayer İlaç Türkiye ve İran ülke portföylerinin ruhsatlandırma faaliyetlerinden sorumlu olacak.





Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir.