Bayer Türk’ten Global Üst Düzey Atama

– Bayer Manyetik Rezonans Kontrast Madde Global Marka Takım Liderliği’ni üstlenen Gözeler, yeni görevinde MR görüntüleme kontrast maddelerinin marka değerini artırmak adına marka stratejileri ve yönetim konseptleri geliştirmede MR Kontrast Madde Global Marka Takım’ına liderlik edecek. Gözeler, Bayer içinde 15 yılı aşkın süren pazarlama ve satış deneyimi ile şirkete değer katmaya devam edecek.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir.