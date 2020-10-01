

Bayer Türk’ten Üst Düzey Atama



İstanbul, 1 Ekim 2020 – Bayer Tarım Ürünleri/Çevre Sağlığı Güney Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Grup Müdürü olarak çalışmakta olan Gökhan Vergon, Çevre Sağlığı, PMPH (Haşere ile Mücadele, Kamu Sağlığı Ticari Operasyonlar) Kuzey Amerika Bölge Direktörlüğü görevine atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasının ardından, San Diego State Üniversitesi’nde MBA programını birincilikle tamamlayan Vergon; lojistik, otomotiv ve pazarlama alanlarında farklı rollerde görev aldı. Bayer Tarım Ürünleri/Çevre Sağlığı alanında 7 yıldır önemli başarılara imza atan Gökhan Vergon, yeni göreviyle Bayer’e değer katmaya devam edecek.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir.

