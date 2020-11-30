Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bayer’de, Uluslararası Pozisyonlarda Türk Yönetici Sayısı Artıyor!

Bilimsel inovasyon alanında birbirinden farklı pek çok kariyer seçeneği sunan Bayer Türk’ün, 5 çalışanı yurtdışı pozisyonlarda görevlendirildi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 12:17
Bayer’de, Uluslararası Pozisyonlarda Türk Yönetici Sayısı Artıyor!

Bayer’de, Uluslararası Pozisyonlarda Türk Yönetici Sayısı Artıyor!

Dünyanın farklı yerlerinde ofisi bulunan Bayer'in uluslararası varlığı, çalışanlara birçok fırsat sunuyor. Türkiye’de görev alan Zeynep Ece Bilge, Erdem Sarıkaya, Ahmet Kesim, Elif Tek ve Beste Doğar, Bayer’e yurtdışından katkı sağlamaya devam edecek.

İngiltere, Belçika, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre’ye Atamalar

Farma / Özel Tedaviler / Pulmoner Hipertansiyon Pazarlama ve Satış Departmanı’nda Ürün Müdürü olarak çalışmakta olan Erdem Sarıkaya, Bayer İngiltere, Oftalmoloji Dijital İçerik Müdürü olarak görevlendirildi.

Farma / Özel Tedaviler / Hematoloji & Onkoloji Pazarlama ve Satış Departmanı’nda Ürün Müdürü olarak çalışmakta olan Zeynep Ece Bilge, Bayer Belçika’ya Onkoloji İş Birimi Satış ve Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Radyoloji Bölümü’nde Pazarlama Müdürü - Türkiye & Sub-Region EU II olarak çalışmakta olan Ahmet Kesim, Bayer Orta Doğu, Radyoloji Pazarlama Müdürü olarak atandı. Kesim görevini Dubai’den yürütecek.

Farma / Kadın Sağlığı Pazarlama ve Satış Müdürlüğü’nde, Ürün Müdürü olarak görevini sürdüren Beste Doğar, Berlin’de Kadın Sağlığı Global Pazarlama, kısa etkili kontrasepsifler Bölümü’nde Küresel Marka Müdürü olarak çalışmak üzere 12 ay süreyle görevlendirildi.

Farma / Özel Tedaviler / Oftalmoloji Pazarlama ve Satış Departmanı’nda Ürün Müdürü olarak çalışmakta olan Elif Tek, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren Basel'de Medikal İşler Oftalmoloji Terapötik alanına Allianz Manager olarak atandı.

Bayer’den Tüketici Sağlığı Global Proje Takımı‘na iki yeni atama
Bayer’den Tüketici Sağlığı Global Proje Takımı‘na iki yeni atama
Fenerbahçe Beko 71 - Bayern Munih 75
Fenerbahçe Beko 71 - Bayern Munih 75
Bayer | Bepanthol Baby’e İçgörülü Araştırma Ödülü!
Bayer | Bepanthol Baby’e İçgörülü Araştırma Ödülü!
Bayer Türk’ten üst düzey atama
Bayer Türk’ten üst düzey atama
Bayer Türk’te Üst Düzey Atama
Bayer Türk’te Üst Düzey Atama
Bayer Türk’ten Global Üst Düzey Atama
Bayer Türk’ten Global Üst Düzey Atama
Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
Bayer Tüketici Sağlığı’nın "Sen’li Yaşlar" Projesi Ödüle Doymuyor
Bayer Tüketici Sağlığı’nın "Sen’li Yaşlar" Projesi Ödüle Doymuyor
Anahtar Kelimeler:
BayerTürk Yönetici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Roche İlaç Türkiye Felis 2020’den 5 ödülle döndü
Roche İlaç Türkiye Felis 2020’den 5 ödülle döndü
Sakıp Sabancı Araştırma Ödülü konusu Korona Sonrası Dünya ve Türkiye
Sakıp Sabancı Araştırma Ödülü konusu Korona Sonrası Dünya ve Türkiye
Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi?
Kredi Borcu Olan Kişi Kefil Olabilir Mi?
Faizsiz Nakit Avans Veren Bankalar
Faizsiz Nakit Avans Veren Bankalar
Koronavirüs Sürecinde Hangi İşe Yatırım Yapılmalı? Koronavirüste iş fikirleri
Koronavirüs Sürecinde Hangi İşe Yatırım Yapılmalı? Koronavirüste iş fikirleri
Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler
Evde Kolaylıkla Yetiştirebileceğiniz Sebzeler
18 Yaş Altı Kredi Veren Bankalar
18 Yaş Altı Kredi Veren Bankalar
NETAŞ’ta CEO değişimi | NETAŞ 50. yıla hazırlanıyor
NETAŞ’ta CEO değişimi | NETAŞ 50. yıla hazırlanıyor
2021 yılı için ücret artışı beklentisi yüzde 13.8
2021 yılı için ücret artışı beklentisi yüzde 13.8
Dünyanın en uzun tünelinde Türk imzası var
Dünyanın en uzun tünelinde Türk imzası var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim