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Bayram fırsatçısı otobü şirketleri için ihbar yağıyor

Kurban Bayramı tatili öncesi bilet fiyatlarına fahiş zam yapan otobüs şirketlerine ağır para cezası veriliyor.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 16:18
Bayram fırsatçısı otobü şirketleri için ihbar yağıyor

Bayram fırsatçısı otobü şirketleri için ihbar yağıyor


Motorin zamlarını fırsat bilerek yolcu taşıma fiyatlarına yapılan yüksek zamlara rağmen, bayram tatili öncesi yüksek tarifesi uygulayan taşıma şirketlerine kötü haber. Kurban Bayramı öncesi 'fahiş fiyattan bilet satışı' yapan firmalara kötü haber
Bu yıl 15 Temmuz'la bağlanan Kurban Bayramı tatili öncesinde; fahiş fiyattan bilet satan otobüs firmalarına yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir hamle geldi. Bakanlık, fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırıldığını ve fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili öncesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığında denetimlerin artırıldığı belirtildi.

VATANDAŞLARIN İHBARLAR ARTIYOR

Bayram dönemlerinde kara yoluyla seyahat eden yolcu sayısında önemli bir artış yaşandığı ve ek seferlerle taleplerin karşılandığı ifade edildi.

Ancak bakanlığa bildirilen ücret tarifeleri üzerinde bilet ücreti talep edildiğine yönelik ihbarlar alındığı belirtilerek, "Özellikle Kurban Bayramı tatili süresince ve sonrasında gerek bakanlığımız gerekse kolluk kuvvetleri tarafından ücret tarifelerine ve fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Denetimlerde fahiş bilet fiyatının yanı sıra; otobüslerin korsan taşımacılık yapıp yapmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve bilet denetimi yapılacak. Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı olarak ücret tarifesine uymayanlara ise idari para cezası kesilecek" denildi.

Son Güncelleme: 06.07.2022 22:19
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Bilet FiyatlarıOtobüs Bilet Fiyatları
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