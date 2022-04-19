Bayram ikramiyesine zam yok



Emeklilere düzenli olarak 4 yıldır ödenen bayram ikramiyelerine, yüksek enflasyona göre artış beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündemlerinde zam olmadığını söyledi. Bilgin milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, bayram ikramiyelerinde artış beklentisiyle ilgili yönelik yaptığı açıklamada ödemelerin 28 - 29 nisanda yapılacağını ancak zam olmayacağını söyledi.

Bakan Bilgin'in bu konuda yaptığı açıklamaları şöyle:

"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YOK

3600 EK GÖSTERGE

Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor. Biz ekonomik programımızı başarıyla götürmek mecburiyetindeyiz. Toplu sözleşmeleri çok önemli garanti altına aldık. Kamu çalışanlarına yüzde 31 fark verdik. Sosyal temelleri olan ekonomi programını sürdürüyoruz.



Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis'in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız. 4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var. Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000. Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım.

3600 ek gösterge çalışanları çok etkilemiyor. Emeklilik konumlarında epeyce yansıyor, Emekli maaşlarına da yansıyor. 25 milyar liraya kadar yıllık maliyetleri bulunabiliyor. Bunu şimdiden telafuz etmek doğru değil. Ciddi maliyeti olduğunu belirtmek isterim.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR OLACAK MI?

Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok.