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Bayramda çocukları gülümseten adres | SosyalBen store

SosyalBen Store bayramda çocukların yüzünü güldürmek isteyenler için birbirinden güzel hediye seçenekleri sunuyor... Store’dan alınan her bir ürün, çocukların yeteneklerini keşfederek gelecekte birer müzisyen, ressam, sporcu, bilim insanı ya da yazar olmaları için umut oluyor

03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:32
Bayramda çocukları gülümseten adres | SosyalBen store

Bayramda çocukları gülümseten adres | SosyalBen store

Bu bayram; akranları ile eşit imkânlara ulaşamayan taşımalı eğitimde öğrenim gören çocukların kendilerini özel hissetmeleri açısından ayrı bir öneme sahip. Bayramda çocukları mutlu etmek isteyenler SosyalBen Store’dan yapacakları alışveriş ile bir çocuğun hayatına ışık olabilir. SosyalBen Store’da yer alan, tamamı gönüllüler ve ünlü destekçiler tarafından tasarlanan birbirinden renkli ve eğlenceli tasarıma sahip ürünler arasında sıcak yaz aylarının vazgeçilmezleri plaj çantaları ve bez çantalardan, maske aksesuarlarına kadar birçok farklı alternatif bulunuyor. 

Bugüne kadar 11 ülkede on binlerce çocuğun hayatına dokunan ve her geçen gün daha fazla çocuğun yüzünü güldürmeyi hedefleyen SosyalBen Vakfı, dezavantajlı bölgelerde yaşamını sürdüren 7 ile 13 yaş aralığındaki çocukların yeteneklerini keşfederek, kendilerini geliştirmelerine imkân sağlıyor. Hayata geçirilen kapsayıcı faaliyetlerle toplumsal fayda yaratmayı ve bu faydayı sürdürebilir hale getirmeyi amaçlayan SosyalBen Vakfı, SosyalBen Store ile sosyal fayda çalışmalarına fon sağlıyor. SosyalBen Store’dan yapılan alışverişlerden elde edilen gelir, taşımalı eğitimin uygulandığı bölgelerde yaşamını sürdüren çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için yapılan saha çalışmalarına fon olarak değerlendiriliyor.

SosyalBen Store ürünlerine www.sosyalbenstore.com’un yanı sıra lidyana.com, n11.com, shopier.com, trendyol.com gibi farklı dijital satış kanallarından ulaşabilirsiniz.

SosyalBen Store hakkında: 

SosyalBen Store, SosyalBen Vakfı’nın çalışmalarına bütçe oluşturmak amacıyla kurulan, çeşitli ürünlerin yer aldığı satış mağazasıdır. Ürünlerin tamamı gönüllüler ve destekçiler tarafından tasarlanmakta olup, SosyalBen Store ürünleri arasında Hakan Sabancı tasarımı hoodieler, Bensu Soral tasarımı parfümlü çoraplar, Emre Yusufi imzalı defterler, kalın kapaklı defterler, spiralli defterler, küçük not defterleri, şemsiyeler, kupalar, tohum kurşun, tükenmez kalemler, Iphone telefon kılıfları, çok amaçlı çantalar, plaj çantaları ve bez çantalar yer almaktadır.
  SosyalBen Store'da satılan her ürün SosyalBen Vakfı'nın saha çalışmaları esnasında gerçekleştirdiği yaratıcı yazarlık, resim, müzik, dans, spor, oyun, icat, kısa film ve fotoğrafçılık atölyelerinin daha çok çocuğa ulaşılmasını sağlamaktadır. 

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