Bayramda memlekete gitme hayal oldu, bankalar bilete kredi verecek

Hayat pahalılığı büyük kentlerde yaşayan dar gelirlileri bu yıl adeta evine kilitledi. Araç sahipleri yüksek akaryakıt giderleri karşısında bayram tatili planlarını askıya alırken, otobüsle memlekete gitmeyi düşünenler yüksek uçak ve otobüs fiyatları nedeniyle adeta kala kaldı.

İstanbul Ankara arası seyahat otobüsle 380, uçakla 750, özel araçla 2 bin TL’ye mal oluyor. En düşük fiyatlı otobüs seyahatine bile talep düştü. Seyahat şirketleri bankalarla anlaşarak taksite başladı.Vatandaş artık bayram ziyaretine bile faizli kredi ile gitmek zorunda kalacak.

Kurban Bayramı öncesi 30 lirayı geçen motorin fiyatlarıyla şehirlerarası yolculuk artık lüks. İstanbul’dan Gaziantep’e bayram ziyareti için gidecek dört kişilik bir ailenin en ucuz bilet ücreti 4 bin liradan başlıyor. Uçakla gidecek bir aile ise geçen yıl 380 lira olan bilete bu yıl yüzde 143 zamla kişi başı 926 lira ödemek zorunda. İstanbul-Ankara arası otobüs bileti fiyatları geçen yıl 170 lira iken bugün yüzde 123 artışla 380 liradan satılıyor. Geçen yıl Ankara’ya en fazla 250 liraya satılan uçak bileti ise bu yıl yüzde 146 artışla 616 liraya ulaştı.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram yaklaşırken gelişmeleri değerlendirdi. Yıldırım, pandemi öncesi otogardan günde 2 bin 500 otobüs çıkarken bu yıl bu sayının bin 400’e kadar düştüğünü hatırlattı. Geçen haftalarda Pamukkale Seyahat’in Ziraat Bankası ile anlaşarak başlattığı taksitli bilet satışlarının ise tüketiciden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“Yolcunun alım gücü çok düştü. Bizim de maalesef fiyatlarımız ikiye katlandı. Çünkü akaryakıt dörde katlandı. Bunun yanı sıra, otoyol, personel, kira, araç bakımı gibi bütün kalemlerimizde ortalama yüzde 100 artışlar oldu. Bilet fiyatları vatandaşın alım gücünü aşınca firmalarımız bankalarla anlaşıp taksitle bilet satmaya başladı. Bu uygulama yoğun talep görüyor.”

UZUN YOL CAN YAKIYOR

Gaziantep’in yerel firmalarından SEÇ Turizm yetkilisi Fikret Başkaya ise uzun mesafelerde durumun daha acı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gaziantep’ten çıkan bir otobüs gidip gelirken 19 bin 500 liralık mazot yakıyor. Diğer masraflarla 25 bini geçiyor ve para kazanma şansınız kalmıyor uzun yolda. Yolcu zamma alıştı. Yolcu da biliyor mazotun fiyatını bize hak veriyor, ama durumları çok kötü. Bilet fiyatını 500 lirada tutuyoruz. Ama 4 kişilik bir aile gidiş gelişe 4 bin TL harcayacak. Bu reva mıdır bu vatandaşa?”

Öte yandan giderek yaygınlaşan taksitli bilet satışının ise küçük şirketler için zor olduğunu belirten Başkaya “Bir de banka komisyonu ödersek biteriz” diyor.