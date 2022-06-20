Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bayramda memlekete gitme hayal oldu, bankalar bilete kredi verecek

Mübarek bayramlarda ailecek memlekete gitme geleneği, artan otobüs bilet fiyatları yüzünden adeta tarihe karışıyor. Yüksek fiyatlar, otobüs şirketleri ile bankalar anlaşarak kredili yolculuğu gündeme getirdi.

20 Haziran 2022 Pazartesi 08:41
Bayramda memlekete gitme hayal oldu, bankalar bilete kredi verecek

Bayramda memlekete gitme hayal oldu, bankalar bilete kredi verecek

Hayat pahalılığı büyük kentlerde yaşayan dar gelirlileri bu yıl adeta evine kilitledi. Araç sahipleri yüksek akaryakıt giderleri karşısında bayram tatili planlarını askıya alırken, otobüsle memlekete gitmeyi düşünenler yüksek uçak ve otobüs fiyatları nedeniyle adeta kala kaldı.

İstanbul Ankara arası seyahat otobüsle 380, uçakla 750, özel araçla 2 bin TL’ye mal oluyor. En düşük fiyatlı otobüs seyahatine bile talep düştü. Seyahat şirketleri bankalarla anlaşarak taksite başladı.Vatandaş artık bayram ziyaretine bile faizli kredi ile gitmek zorunda kalacak.

Kurban Bayramı öncesi 30 lirayı geçen motorin fiyatlarıyla şehirlerarası yolculuk artık lüks. İstanbul’dan Gaziantep’e bayram ziyareti için gidecek dört kişilik bir ailenin en ucuz bilet ücreti 4 bin liradan başlıyor. Uçakla gidecek bir aile ise geçen yıl 380 lira olan bilete bu yıl yüzde 143 zamla kişi başı 926 lira ödemek zorunda. İstanbul-Ankara arası otobüs bileti fiyatları geçen yıl 170 lira iken bugün yüzde 123 artışla 380 liradan satılıyor. Geçen yıl Ankara’ya en fazla 250 liraya satılan uçak bileti ise bu yıl yüzde 146 artışla 616 liraya ulaştı.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram yaklaşırken gelişmeleri değerlendirdi. Yıldırım, pandemi öncesi otogardan günde 2 bin 500 otobüs çıkarken bu yıl bu sayının bin 400’e kadar düştüğünü hatırlattı. Geçen haftalarda Pamukkale Seyahat’in Ziraat Bankası ile anlaşarak başlattığı taksitli bilet satışlarının ise tüketiciden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“Yolcunun alım gücü çok düştü. Bizim de maalesef fiyatlarımız ikiye katlandı. Çünkü akaryakıt dörde katlandı. Bunun yanı sıra, otoyol, personel, kira, araç bakımı gibi bütün kalemlerimizde ortalama yüzde 100 artışlar oldu. Bilet fiyatları vatandaşın alım gücünü aşınca firmalarımız bankalarla anlaşıp taksitle bilet satmaya başladı. Bu uygulama yoğun talep görüyor.”

UZUN YOL CAN YAKIYOR

Gaziantep’in yerel firmalarından SEÇ Turizm yetkilisi Fikret Başkaya ise uzun mesafelerde durumun daha acı olduğunu belirterek  şunları söyledi: “Gaziantep’ten çıkan bir otobüs gidip gelirken 19 bin 500 liralık mazot yakıyor. Diğer masraflarla 25 bini geçiyor ve para kazanma şansınız kalmıyor uzun yolda. Yolcu zamma alıştı. Yolcu da biliyor mazotun fiyatını bize hak veriyor, ama durumları çok kötü. Bilet fiyatını 500 lirada tutuyoruz. Ama 4 kişilik bir aile gidiş gelişe 4 bin TL harcayacak. Bu reva mıdır bu vatandaşa?” 

Öte yandan giderek yaygınlaşan taksitli bilet satışının ise küçük şirketler için zor olduğunu belirten Başkaya “Bir de banka komisyonu ödersek biteriz” diyor.

Anahtar Kelimeler:
Bilet FiyatlarıOtobüs Bilet FiyatlarıBilet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEDAŞ'ı yolunmuş kaza çevirmişler | Ödemeyi hiç sevmiyorlar
TEDAŞ'ı yolunmuş kaza çevirmişler | Ödemeyi hiç sevmiyorlar
Mutfak tüpüne yeniden zam | Alıştıra alıştıra geliyor
Mutfak tüpüne yeniden zam | Alıştıra alıştıra geliyor
Üretim Türk Şeker'den satışı AKP'li Turk Şeker'den
Üretim Türk Şeker'den satışı AKP'li Turk Şeker'den
Motorin'in büyük başarısı | Sonunda 30 TL'yi geçti
Motorin'in büyük başarısı | Sonunda 30 TL'yi geçti
Faturalar esnafı isyan ettirdi | Sanki Elektrik şirketi dükkana ortak oldu
Faturalar esnafı isyan ettirdi | Sanki Elektrik şirketi dükkana ortak oldu
Cengiz'in taş ocağında kamyoncular kontak kapattı
Cengiz'in taş ocağında kamyoncular kontak kapattı
Motorin bu gece zamlanıyor | Litresi 30'a ramak kaldı
Motorin bu gece zamlanıyor | Litresi 30'a ramak kaldı
Ekonomist Selçuk Geçer'den gece yarısı operasyon uyarısı
Ekonomist Selçuk Geçer'den gece yarısı operasyon uyarısı
Otobüs biletlerini zamlar ve enflasyon vurdu
Otobüs biletlerini zamlar ve enflasyon vurdu
Son dakika indirim haberi | Benzine indirim geliyor
Son dakika indirim haberi | Benzine indirim geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim