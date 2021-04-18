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Bedava patates soğan ölümcül vürüsü unutturdu

Ürekiciten TMO tarafından satın alınarak dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtılan soğan patatesler Şanlıurfa'da izdihama yol açtı.

18 Nisan 2021 Pazar 21:18
Bedava patates soğan ölümcül vürüsü unutturdu

Bedava patates soğan ölümcül vürüsü unutturdu



Koronavirüs salgını, derinleşen ekonomik kriz en çok üreticiyi ve dar gelirli aileleri vurdu. Üreticinin elinde kalan soğan ve patatesler için TMO devreye girdi, dar gelirli ailelere gönderilen binlerce ton soğan ve patates dağıtımında ise ölümcül virüs unutuldu, akıllara durgunluk veren görüntülere neden oldu.  Şanlıurfa'da izdihama yol açan patates dağıtımına inceleme başlatıldığı açıklandı.


Şanlıurfa'da patates dağıtımı sırasında yaşananlar tepkiye neden oldu. Sosyal medyada da paylaşılan izdiham görüntüleriyle ilgili Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada inceleme başlatıldığı belirtildi.


Şanlıurfa'nın Eyyubiye Mahallesi'nde dün, sokağa çıkma kısıtlama sırasında yapılan patates ve soğan dağıtımı izdihama yol açtı. Kısa sürede kamyonun etrafını saran mahalleli, patates çuvallarını almak için sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Yaşanan izdihamda birçok kişi birbirinin üzerine çıkarak çuvalları almak için yarıştı. O anlar, mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin, sosyal medyada tepki toplamasının ardından dağıtımın yapıldığı Eyyübiye Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, izdiham görüntülerine yol açan dağıtımla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 08.04.2021 tarihli ve 396932 sayılı yazısı ile üreticilerin elindeki arz fazlası patates ve kuru soğanların Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi hanelere ücretsiz olarak dağıtılması işi kapsamında, ilçemize şimdiye kadar gelen yüzlerce ton ürün, 12.000 aileye evlerinde teslim edilerek sorunsuz şekilde dağıtılmıştır.

Olay günü de vakfımız personelince teslim alınan dört TIR malzemenin üçü yine problemsiz şekilde dağıtımı gerçekleştirilmiş, kalan son TIR'daki malzeme de kapıda teslim dağıtımı yapılmak üzere pikaplara yüklenirken, bir anda oluşan kalabalık nedeniyle dağıtım programı tam olarak uygulanamamış ve söz konusu istenmeyen görüntüler oluşmuştur.  Konu ile ilgili görevli personel hakkında gerekli inceleme başlatılmış olup, gelen yardımların, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine teslimi şeklinde dağıtımı, büyük özen ve dikkatle devam edecektir."
 

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Anahtar Kelimeler:
SoğanPatatesBedavaŞanlıurfaIzdihamKoronavirüs
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