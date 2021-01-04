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Begüm Arş Türk, Logo Grup Pazarlama Başkanı oldu

Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu’ya doğrudan bağlı bu role atanan Begüm Arş Türk, bu atamayla Logo Grup Komitesi’ne dahil oldu ayrıca Logo Liderler Platformu üyeliğini de sürdürüyor. 

04 Ocak 2021 Pazartesi 15:00
Begüm Arş Türk, Logo Grup Pazarlama Başkanı oldu

Begüm Arş Türk, Logo Grup Pazarlama Başkanı oldu

Logo Yazılım Türkiye Pazarlama ve Sadakat Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Begüm Arş Türk, Logo Grup bünyesinde 1 Aralık 2020 itibarıyla oluşturulan Logo Grup Pazarlama Başkanı (CMO) rolüne atandı. Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu’ya doğrudan bağlı bu role atanan Türk, bu atamayla Logo Grup Komitesi’ne dahil oldu ayrıca Logo Liderler Platformu üyeliğini de sürdürüyor. 

Logo Grup, bütünsel stratejinin oluşturulması ve bütünleşik uzmanlık biriminin kurulması hedefiyle, Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdi. Logo, orta ve uzun vadeli global stratejileri kapsamında müşterilere ve tüm ekosisteme daha fazla değer yaratılması, marka değerinin yükseltilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve ürün geliştirme süreçlerinde müşteri ve pazar ihtiyaçlarının daha iyi öngörülmesi amacıyla Logo Grup Pazarlama Başkanı (CMO) rolü oluşturdu ve bu göreve Begüm Arş Türk atandı.

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Begüm Arş Türk, aynı üniversitede yüksek lisansını MBA alanında tamamladı. Çalışma hayatına 2003 yılında başlayan Türk, 2004 yılında Zorlu Moskova, Rusya opeasyonlarında Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. , 2007-2015 yılları arasında Turkcell’de Bireysel Satış, Ticari Pazarlama, Perakende Geliştirme ve Ürün Planlanma alanlarında çeşitli alanlarda çalışmasının ardından Ticari Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

Logo Yazılım’a 2016 yılında Pazarlama Müdürü olarak katılan Begüm Arş Türk, 2019 yılında Logo Yazılım Türkiye Pazarlama ve Sadakat Yönetimi Direktörü olarak atandı. Logo’da bugüne kadar pazarlama ürün yönetimi süreçlerinin yapılandırılması, çözümlerin go-to-market süreçlerinin uçtan uca yönetimi, müşteri odaklı, stratejik pazarlama planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesinin liderliğini üstlendi. Bu görevleriyle birlikte müşteri segmentasyonu yapılanmasının ürün odaklı modelden gelir ve değer odaklı modele dönüştürülmesine, rekabet ve karlılık odaklı fiyatlandırma stratejilerinin uygulanmasına, müşterilerin ve iş ortaklarının sesini dinleyen pazar ve saha araştırmalarının yürütülmesine ve Logo ekosistemi ile bağları kuvvetlendirecek gelişim projelerine başarıyla liderlik etti.

Logo Yazılım Hakkında

Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markası olan* Logo Yazılım, kurulduğu 1984 yılından bu yana sektörün öncü şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Logo Yazılım mikro işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketler için uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunuyor. Logo’nun ekosisteminde, 1.200’den fazla çalışan ve 800’den fazla iş ortağıyla, ülke genelinde 5.000 kişi yer alıyor. Ayrıca Logo, 2000 yılında ilk halka açılan bilişim şirketi unvanını aldı.

*Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları raporu, Haziran 2019

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