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Belediyelerin yardım hesaplarına bloke | Tek devlet, tek millet, tek IBAN

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin ayrı ayrı önceki gün başlattığı yardım kampanyası İçişleri Bakanlığı'nın emriyle engellendi

31 Mart 2020 Salı 19:02
Belediyelerin yardım hesaplarına bloke | Tek devlet, tek millet, tek IBAN


Belediyelerin yardım hesaplarına bloke | Tek devlet, tek millet, tek IBAN


Türkiye topyekün koronavirüse karşı mücadele ederken, 3 gün önce yardım kampanyası başlatan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri İçişleri Bakanlığı'nın hışmına uğradı. Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı yardım kampanyasından önce duyurusu yapılan hesap numaralarına İçişleri Bakanlığı tarafından bloke konuldu. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ile CHP yöneticileri bakanlığın bu engeline tepki gösterirken, 11 CHP'li belediye başkanı yarın internet üzerinden basın açıklaması yapacağını duyurdu. 


İÇİŞLERİ BAKANI: YETKİLERİ YOK


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin son günlerde yardım toplama faaliyetlerine başladığını kaydetti. Soylu, "Bu yardımların 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek" yapıldığının görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"BELEDİYELER MUAF DEĞİL"

"Yasalarımızda belediyelerin yardım toplama kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar."

"İKAZA UYMAYANA İŞLEM"

Bu kapsamda olan kurum, dernek ve vakıfların ivedilikle uyarılarak, bu kapsamdaki faaliyetlerinin, uygulamalarının Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun yürütülmesinin sağlanmasını isteyen Soylu, ikaza uyulmaması durumunda kanundaki "İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir, sorumlular hakkında kovuşturma yapılır" hükmü çerçevesinde işlem yapılmasını istedi.

İMAMOĞLU: BAŞKAN'IN YETKİSİ VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, belediye başkanlarının yardım toplama yetkisi olduğunu belirterek ilgili kanun maddelerini Twitter'dan paylaştı. 

BAĞIŞ HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın İller İdaresi'ne gönderdiği yazı sonrası Vakıfbank'ın İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin yardım hesaplarını bloke ettiği öğrenildi.

İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYELERİ DAVA AÇACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "Belediye Kanunu'nda açık hükümler olmasına rağmen bloke edilen bağış kampanyası banka hesapları konusuyla ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi yarın İdare Mahkemesi'ne dava açacaktır" denildi. 

CHP'DEN SERT TEPKİ

Genelgenin ardından CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, Vakıfbank tarafından İBB’nin bağış hesabının bloklandığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Ankara Büyükşehir Belediyesinin bağış hesabına Vakıfbank tarafından blokaj konulduğunu doğruladı. Belediyelerin kendi kanunlarına göre bağış toplama yetkisi olduğuna dikkat çeken Torun hukuki mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Torun 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanunununda belediyelerin bağış kabul etmesiyle ilgili düzenlemeler bulunduğunu hatırlattı.

Son Güncelleme: 31.03.2020 20:46
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HaberHaberleriBanka Hesapları BlokeBelediye Yardım
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