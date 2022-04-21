Belediyenin ücretsiz ekmek dağıtımında izdiham

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon milyonlarca insanı açlık sınırının eşiğine getirirken, bazı belediyelerin yardım dağıtma yöntemleri tartışmaların odağına yerleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ücretsiz ekmek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Yaşananlara tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Görüntüler anlık olarak Gaziantep’ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yurttaşlara ücretsiz ekmek dağıttı. Ekmek almak isteyen yurttşlar arasında izdiham yaşandı.

"İNSANLAR BİR KURU EKMEĞE MUHTAÇ"

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, izdiham görüntülerini paylaşarak sert tepki gösterdi.

Hakverdi, “Görüntüler anlık olarak Gaziantep’ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek” ifadelerini kullandı.



