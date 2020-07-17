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BELTUR Akdeniz Sahillerini İstanbul'a taşıdı

BELTUR A.Ş.’nin işlettiği Caddebostan 1 Plajı’nda geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen plaj voleybolu turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. 11-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, İstanbullular da büyük ilgi gösterdi.

17 Temmuz 2020 Cuma 20:22
BELTUR Akdeniz Sahillerini İstanbul'a taşıdı

BELTUR Akdeniz Sahillerini İstanbul'a taşıdı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR A.Ş.’nin işletmesini bu yıl devraldığı plajlar, Haziran ayında hizmete açılmıştı. Bu yıl İstanbul plajlarında yazın çok renkli geçeceğini açıklayan BELTUR A.Ş., yaz sezonunun ilk etkinliklerinin startını vererek sözünü tutmaya başladı.

BELTUR A.Ş.’nin işlettiği plajlardan Kadıköy Caddebostan 1 Plajı’nda düzenlenen beach volley (plaj voleybolu) turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. 11-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, İstanbullular da büyük ilgi gösterdi.

“İSTANBUL’DA BELKİ DE BİR İLK”


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BELTUR A.Ş. Pazarlama Müdürü Işıl Zorlu, “Biz bu aktiviteyle Akdeniz sahillerinin renkli havasını İstanbulluların ayağına getirmeyi amaçladık. Bu büyüklükte bir plaj etkinliğini belki de İstanbul’da ilk defa görüyoruz. Bunu gerçekleştirmek de BELTUR’a nasip oldu. Plajlarımızı yüzme dışında keyifli aktivitelerle de hareketlendirmek istedik. Yakında sporla sınırlı kalmayan aktivitelerle bu yazı çok eğlenceli geçireceğiz” dedi.

“COVID-19 TEDBİRLERİ SIKI SIKIYA UYGULANIYOR”


BELTUR olarak işlettikleri Caddebostan 1-2-3, Menekşe ve Güneş Plajlarında COVID-19 tedbirlerinin harfiyen ve sıkı bir şekilde uygulandığını ifade eden BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Güçlü Şeneler, “Bütün plajlarımızda görev yapan çalışanlarımız önceden ciddi bir eğitimden geçirildi. Şezlongların aralarındaki mesafeleri artırdık. Hepsini her kullanımdan sonra dezenfekte ediyoruz. Aynı şekilde soyunma kabini, tuvalet gibi noktaları da her kullanımdan sonra dezenfeksiyondan geçiriyoruz. Maskesiz giriş yasak olduğu için misafirlerimize maske de temin ediyor, plaja giren her misafirimizin ateşini ölçüyoruz. Tüm plajlarda her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümleri Sağlık Bakanlığı tarafından analiz ediliyor ve gerekli ilaçlamalar düzenli olarak yapılıyor. Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alınıyor. Misafirler, plaj içi ödemelerde ise temassız ödeme yöntemlerine yönlendiriliyor” diye konuştu.

“BU YAZ İSTANBUL’DA ÇOK EĞLENCELİ GEÇECEK”

Bu yaz İstanbul plajlarının oldukça eğlenceli olacağını kaydeden Şeneler, “Bu yıl plajlarımızda plaj voleybolu ve plaj futbolu gibi spor aktivitelerinden başka konserler gibi sosyal aktiviteler de planlıyoruz. Plaj havasına uygun çocuk oyun alanları; elektronik oyun alanları; plaj ürünleri satış büfeleri; parasailing, banana, hamburger, jet-ski, kano, deniz bisikleti gibi su sporları ve eğlenceleri; zipline, go-kart gibi adrenalin aktiviteleri ve açık hava sineması gibi faaliyetler planlarımız arasında. Bunların hangilerinin hangi plajlar için uygun olduğunu belirleyip hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Söz gelimi plaj voleybolu ve ayak tenisi gibi aktiviteler Güneş Plajı’nda da gerçekleştirilmeye başlandı. Ayrıca başta Caddebostan’daki plajlarımız olmak üzere, uygun noktalardan golf araçlarıyla plajlarımıza ring servis ulaşımı da planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Şeneler, BELTUR A.Ş. bünyesindeki Caddebostan 3 Plajı’nda 18 Temmuz’da bir caz dinletisi gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

-SPORCULARDAN TEŞEKKÜR-


Turnuvadan dolayı son derece büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden sporcular ise COVID-19 pandemisi nedeniyle uzun süredir antrenmansız kaldıklarını, bu turnuvanın kendilerine hem fiziksel hem de mental açıdan çok iyi geldiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Son Güncelleme: 17.07.2020 21:05
Anahtar Kelimeler:
Beltur
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