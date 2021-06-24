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BELTUR yeni konseptiyle Gastro Show'da

BELTUR, 28-30 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na düzenlenecek Gastro Show’da dondurma ve krep konseptini görücüye çıkaracak.

24 Haziran 2021 Perşembe 16:24
BELTUR yeni konseptiyle Gastro Show'da

BELTUR yeni konseptiyle Gastro Show'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gastronomi ve turizm iştiraki BELTUR AŞ, konseptlerine bir yenisini daha ekliyor. Dondurma ve kreplerden oluşan çok özel menüler İstanbullularla buluşuyor. BELTUR, dondurma ve krep konseptini ilk olarak Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan Gastro Show’da deneyime sunuyor.

GASTROSHOW’DA BELTUR RÜZGARI ESECEK

Geçtiğimiz günlerde Pendik’te hayata geçirdiği burger konsepti İstanbullular tarafından büyük ilgi gören BELTUR, Gastroshow’da dondurma ve krep konseptleriyle yer alacak. İstanbullular da konseptle Temmuz ayında Kadıköy Hasanpaşa’daki Gazhane Kültür Merkezi’nde hizmete girecek şubede tanışacak.

BELTUR’un standı, fuar süresince önemli bir misafiri de ağırlayacak. Ünlü gastronomi ve yemek blogger’ı  Eray Kılıç, üç günlük fuar boyunca BELTUR standında konuklar ağırlayarak mini şovlar yapacak. Stantta ayrıca BELTUR dondurma ürünlerinin satışı da yapılacak.

CENK AKIN: “İSTANBULLU HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Dondurma konseptiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan BELTUR AŞ. Genel Müdürü Cenk Akın, yeni konseptle birlikte kaliteli ürünleri uygun fiyata sunmaya devam edeceklerini söyledi. Dondurma fiyatlarının diğer BELTUR’larla aynı olacağını belirten Akın, gastronomi fuarı ile ilgili şöyle konuştu:

“Gazhane’de açacağımız konsept şubenin top dondurma fiyatları, diğer BELTUR şubelerindeki fiyatlarla aynı olacak. Gastro Show’a da bu konsepti İstanbullulara tanıtmak için büyük bir fırsat olarak bakıyoruz. Ayrıca yeni ve yaratıcı fikirler edinmek için de önemli bir arena. Biz BELTUR olarak İstanbullulara her şeyin daha iyisini, daha iyi ortamda, daha uygun fiyatla sunmayı amaç edindik. İstanbullu her şeyin en iyisine layık. Sloganımızda da dediğimiz gibi biz herkesin BELTUR’uyuz.” 

MENÜDE İSTANBUL VURGUSU

BELTUR’un yeni konsepti için Şef Elif Edes Tapan öncülüğünde hazırlanan özel menüde, İstanbul vurgusu dikkat çekiyor. Dondurma kuplarında, İstanbul’un bilindik semtlerinin isimleri kullanılıyor. Dondurma kuplarına verilen ismin, kullanılan malzemeyle ilgili olmasına da özen gösteriliyor. Çikolatasıyla meşhur Beyoğlu’nun adı, çikolata ağırlıklı dondurma kupuna verilirken, acıbadem kullanılan kupaya da Acıbadem ismi veriliyor. Ayrıca Arnavutköy, Adalar ve Eminönü gibi semtlerin isimleri ile sunulan dondurmalar da menü içerisinde yer alıyor. 

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