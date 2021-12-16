Benzin'e zam geliyor | En az 50 kuruş



Döviz kurlarında sert yükseliş, Türk Lirası'nın önlenemeyen değer kaybı piyasaları alt-üst ediyor. Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen durdurulamıyor. Faiz kararının açıklanmasına saatler kala dolar/TL 15'İ euro ise 17'i aştı. Kurdaki hareketlilik sürerken gelen peş peşe zamlardan akaryakıt da payını alıyor. Sektöre yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, benzine 50 kuruşun üzerinde zam gelmesi bekleniyor.

Döviz kurundaki artış, Türk Lirası’nın değer kaybetmesine neden olurken petrol fiyatlarındaki artış da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine bugün 50 kuruşun üzerinde zam gelecek.

Döviz kurundaki sert yükseliş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı dört müdahaleye rağmen durdurulamazken sabah saatlerinde dolar/TL rekorunu yenileyerek 15'i euro ise 17'i geçti.

Karar yazarı ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Tabii bu arada ne olacak? Kur artarken benzin boş mu duracak? Beklediğiniz, tahmin ettiğiniz üzere benzine de bugün 50 kuruşun üzerinde zam gelecek...'' ifadelerini kullandı.