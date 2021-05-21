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Benzin fiyatlarına zam | ÖTV cebimizi yakacak

Son yapılan ÖTV zammı gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Yeni zam ile birlikte benzin fiyatları en yüksek seviyesine çıktı. Peki 50 liraya kaç litre benzin alabilecek?

21 Mayıs 2021 Cuma 01:09
Benzin fiyatlarına zam | ÖTV cebimizi yakacak

Benzin fiyatlarına zam | ÖTV cebimizi yakacak



Yeni benzin zammı ile birlikte 10 yıl önceki fiyatları karlıştıran ekonomistler sonuçları bir tablo ile gözler önüne serdi. 10 yıl önce 50 TL'ye 12.4 litre benzin alınırken, bugünden itibaren sadece 6.5 litre benzin alabileceğiz.

Yapılan son zamla vatandaşlar akaryakıtın benzinin litre fiyatına 55 kuruş, motorine 67 kuruş, LPG'ye 35 kuruş daha fazla ödeyecek.
 

Türkiye Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. 

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? ÖTV tutarları motorinde litre başına 0,5678 lira, 95 oktan benzinde 0,4661 lira ve LPG otogazda 0,5297 lira artırılmış oldu. LPG tüpgazda ise ÖTV artışı yapılmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 1,3313 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1,5836 lira olacak.

Motorinin litresi üzerinden 1,2931 lira, LPG otogazda da 0,8107 lira ÖTV alınacak.

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı maliyet artışının tüketicinin kullandığı petrol ürünlerine (motorin, benzin, LPG'ye) yansımaması amacıyla 17 Mayıs 2018'den bu yana Eşel-Mobil Sistemi uygulanıyor.

Bu kapsamda, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı artışlar pompa fiyatına yansımadan ÖTV'den karşılanıyor.

Sistem yürürlükte olmasaydı, ÖTV tutarları, motorinde 2,0559 lira, 95 oktan benzinde 2,5265 lira ve LPG otogazda 1,7780 lira olarak uygulanacak, böylece 19 Mayıs 2021 itibarıyla motorinin 6,53 olan litre fiyatı 8,10 lirayı, 95 oktan benzinin 7,15 lira olan litre fiyatı 9,11 lirayı ve LPG otogazın 4,15 olan litre fiyatı 5,14 lirayı bulacaktı.

Son Güncelleme: 21.05.2021 02:25
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