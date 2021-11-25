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Benzin istasyonlarında gece yarısı zam kuyruğu

TL'deki değer kaybının ardından bir hafta içinde akaryakıta ikinci büyük zam geldi. Gece yarısından önce zamlar yürürlüğe girmeden önce benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu.

25 Kasım 2021 Perşembe 01:08
Benzin istasyonlarında gece yarısı zam kuyruğu

Benzin istasyonlarında gece yarısı zam kuyruğu

Türk lirasında yaşanan ağır değer kaybının ardından zam yağmuru en çok araç sapiplerini vurdu. Vatandaşlar, zamlar pompaya yansımadan önce benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturmaya başladı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, otogaza 65 kuruş zam kararı alındığını açıkladı. Zamlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

5 gün arayla gelmesi beklenen zamlar pompaya yansımadan önce İstanbul'da istasyonlarda hareketlilik ve yoğunluk yaşandı. Yoğunluk ilerleyen saatlerde kuyruğa dönüştü.

Dolar/TL kurundaki yükselişin ardından 19 Kasım’da da benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş, LPG’ye ise 45 kuruş daha zam yapılmış, Türkiye genelinde bazı istasyonlarda kuyruklar oluşmuştu.

Zamlı benzin, motorin ve otogaz fiyatları

Bugünkü zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 8,72 TL'den 9,73 TL'ye, İstanbul'da benzinin litre fiyatı 9,68 TL'ye, İzmir'de benzinin litre fiyatı 9,75 TL'ye çıkacak. Otogaza yapılan zammın ardındansa litre fiyatı İstanbul’da 7,54 TL’den 8,19 TL’ye, Ankara’da 7,64 TL'den 8,29 TL’ye, İzmir’de 7,66 TL'den 8,31 TL’ye yükselecek.

Motorininse litresi ise Ankara’da 9,82 TL’ye, İstanbul’da 9,76 TL’ye, İzmir’de 9,84 TL’ye yükselecek.

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