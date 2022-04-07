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Benzin, LPG, Motorin fiyatları ne kadar oldu

Enflasyon, serbest piyasada yükselişi bir türlü durmayan dolar, komşularımızda ardı arkası kesilmeyen çatışmalar yüzünden petrol fiyatlarındaki artış baş döndürdü. Peki benzin, mazon fiyatları ne kadar oldu?

07 Nisan 2022 Perşembe 16:25
Benzin, LPG, Motorin fiyatları ne kadar oldu

Benzin, LPG, Motorin fiyatları ne kadar oldu



Ukrayna işgali sonrası yeniden tırmanışa geçen petrol fiyatlarının Türkiye'ye yansıması yüksek oldu. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.3 artışla 102.39 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarının da dalgalı seyir izlemesine neden oluyor.

Türkiye'deki ekonomik kriz derinleşmeye devam ediyor. Zam furyası ise yurttaşları isyan etme noktasına getirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonuyla başlayan brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarının da dalgalı seyir izlemesine neden oluyor. Akaryakıt grubunda son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

Otogaza ise 4 Nisan'da 63 kuruşluk zam gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarında 7 Nisan tarihinde (bugün) bir indirim ya da zam beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 lira.


 

Anahtar Kelimeler:
BenzinMotorinLPGPetrolZam
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