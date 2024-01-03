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Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam geldi

Enflasyon rakamlarının hemen ardından benzin ve motorinde ÖTV zammı belli oldu! 3 Ocak 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları haberin devamında..

03 Ocak 2024 Çarşamba 11:09
Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam geldi







Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam geldi

2023 yılının son enflasyon rakamları belli oldu. Yeni oranların açıklanmasının ardından LPG, Motorin ve Benzin fiyatlarına yeni zamlar pompalara yansıyor. 
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 3 Ocak itibariyle akaryakıttaki otomatik ÖTV artışı yüzde 25,6 oranında gerçekleşecek. 3 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Yeni yıla zam yağmuruyla başlayan Türkiye'de akaryakıta bir zam daha geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte akaryakıta uygulanacak ÖTV zammı belli oldu.

Böylece, akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, TÜİK'in 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25,6 kadar artırılacak.


Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş+yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı.

Motorinin 7.05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılacak. Böylece 9 lira 21 kuruş olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise doğrudan iptal yetkisi bulunuyor. Erdoğan, iptal yetkisini kullanmazsa, bu tutarlar pompa fiyatlarına yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 34,5 TL

Motorin: 37.2 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,13 TL

Motorin fiyatı: 37,78 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,32 TL

Motorin fiyatı: 38,03 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

Anahtar Kelimeler:
LPGMotorinBenzin
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