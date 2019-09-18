Benzin mazot zammının kaynağı dronla saldırı çıktı



Dünya Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya yapılan saldırı haberlerindeki çelişkiyi tartışırken, indirim konusunda elini korkak alıştıran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS krizi fırsata çevirdb Bu gece yarısından itibaren motorinde 12 kuruş, benzinde 35 kuruş zam geldi.



Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırı sonrasında artan petrol fiyatları iç piyasada akaryakıta zam olarak yansıdı.

HÜKÜMET EŞEL MOBİL SİSTEMİNİ İŞLETTİ

Bu geceden geçerli olmak üzere motorinde 12, benzinde 35 kuruş artış yapıldı. Hükümet, 'eşel mobil' sistemini de işletti. Zam ihtiyacının motorinde 22, benzinde 2 kuruşluk bölümü ÖTV gelirlerinden düşüldü. Böylece daha sınırlı miktarda pompaya yansımış oldu. Hükümet bu zamla birlikte bir süredir devam eden uygulamadan da vazgeçmiş oldu.

ZAMMI PAZARTESİ'Yİ SALI'YA BAĞLAYAN GECE GELİYORDU!



Bilindiği gibi akaryakıt zam son dönemlerde Pazartesi'yi Salı'ya bağlan gece yapılıyordu. Bu zamla birlikte bu uygulamadan da vazgeçilmiş oldu.