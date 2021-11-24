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Benzin, motorin ve otogaza rekor zam geliyor

Döviz kurundaki rekor artışların ardından yarından itibaren benzine 1,1 lira, motorine 1,5 lira ve otogaz’a 65 kuruş zam kapıda.

24 Kasım 2021 Çarşamba 09:30
Benzin, motorin ve otogaza rekor zam geliyor

Benzin, motorin ve otogaza rekor zam geliyor



Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine yarından itibaren (25 Kasım tarihinden) geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyor.

Dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı getiriyor. Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre; doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 llra 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) zamları engelleme ihtimali de bulunuyor. EPDK’nın kararını öğleden sonra vermesi bekleniyor.

Dün dolar/TL’de gün içi yükseliş bir ara yüzde 17’yi geçmiş, kur 11,20’den 13,45’e kadar yükseldikten sonra biraz geri çekilmişti.

LPG'ye daha dün zam gelmişti

Otogaza daha dün 19 kuruş zam gelmişti. Bugünkü zamla birlikte kasım ayı içerisinde LPG'ye beşinci kez zam gelmiş oldu.

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş, 16 Kasım’da 25 kuruş, 20 Kasım'da 45 kuruş, 23 Kasım’da 19 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte son iki ayda LPG’ye yapılan toplam zam 2,96 TL oldu.

Zammın ardından litre fiyatı otogazda İstanbul’da 7,54 TL’den 8,19 TL’ye, Ankara’da 7,64 TL'den 8,29 TL’ye, İzmir’de 7,66 TL'den 8,31 TL’ye yükselecek.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

Benzin ve motorin 4 gün önce zamlanmıştı

20 Kasım’da benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam gelmişti.

Bugünkü zamla birlikte benzinin litresi Ankara’da 8,72 TL’den 9,73 TL’ye, İstanbul’da 9,68 TL’ye, İzmir’de 9,75 TL’ye çıkacak

Motorinin litresi ise Ankara’da 9,82 TL’ye, İstanbul’da 9,76 TL’ye, İzmir’de 9,84 TL’ye yükselecek.

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BenzinMotorinOtogazZamDolar
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