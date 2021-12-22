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Benzin motorin zamları geri alınacak mı? 

Son üç aydır akaryakıt ürünlerine gelen yüksek zamlar, döviz kurunda yaşanan düşmenin ardından pompaya yansıyacak mı?

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:05
Benzin motorin zamları geri alınacak mı? 

Benzin motorin zamları geri alınacak mı? 


Araç sahiplerinin gözü akaryakıt ürünlerine son üç ayda yüksek dolar kuru yüzünden yapılan zamların geri çekilmesinde. Zamlar geri alınacak mı? Yoksa maliyenin iptal ettiği vergilere mi yansıtılacak.

Son dönemde akaryakıta peş peşe gelen zamlarla endişe yaratan benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelebileceği konuşuluyor. Enerji piyasasından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorine 2,5 TL'ye yakın indirim gelebilir.

Düne kadar döviz kurunda yaşanan sert yükseliş ve enflasyona bağlı olarak gelen peş peşe zamların ardından, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni mevduat uygulamasını açıklamış ve döviz kuru inişe geçmişti. Bu gelişmenin fiyatlara da yansıması beklenirken ilk indirim haberi enerji piyasasından geldi.

Piyasadan edinilen bilgilere göre; benzin ve motorin fiyatlarında, yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 2,5 TL'ye yakın indirim geleceği söyleniyor.

'EPGİS BAŞKANI İNDİRİM BEKLİYORUZ DEMİŞTİ'

Bugün akaryakıt fiyatlarında olası indirimle ilgili bir açıklama da EPGİS'ten gelmişti. EPGİS Başkanı Aktaş, "Hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Akaryakıta son 3 ayda gelen zam oranlarına göre; Benzin yüzde 49, motorin yüzde 58, LPG ise yüzde 80 zamlanmıştı.


 

Anahtar Kelimeler:
ZamZamlarBenzinMazotMotorinLPG
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