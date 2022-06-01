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Benzin ve Motorin'e yine zam geliyor

Doğalgaz ve elektriğe gelen zammın ardından bir zam da akaryakıt ürünlerine geliyor. Yarın uygulamaya girecek olan zamlı fiyatlarla Benzin İstanbul'da 25 lirayı geçti

01 Haziran 2022 Çarşamba 09:24
Benzin ve Motorin'e yine zam geliyor

Benzin ve Motorin'e yine zam geliyor


Elektrik ve doğalgaza gelen zamların ardından bu kez de akaryakıt ürünlerinin fiyatları artıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinde 1,22 kuruş, motorinde 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, 02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi. 

Güncel akaryakıt (benzin motorin) pompa fiyatları;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyor.

İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı ise ortalama 11,47 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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