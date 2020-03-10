Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim | Gece yarısı ucuzlayacak

Petrol fiyatlarının, Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmazlığı nedeniyle sert düşmesi ve brent petrol fiyatının 30 dolara kadar gerilemesiyle iç piyasada akaryakıt ürünlerinde beklenen indirim geldi.

10 Mart 2020 Salı 09:53
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim | Gece yarısı ucuzlayacak


Benzin ve motorin fiyatlarında indirim | Gece yarısı ucuzlayacak


Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, otomotiv üretimindeki sert fren ve petrol üreticisi ülkeler arasındaki anlaşmazlık tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını düşürdü
 


Ölümcül koronavirüs, piyasalara, cuma gününün ardından haftanın ilk iş gününde ikinci “ölümcül vuruş”u yaptı. Brent petrol, 30 dolara kadar geriledi. Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da düştü. Bugün ürün fiyatları ve dolarda yukarı yönlü olağanüstü bir hareketlilik yaşanmazsa salı gecesi benzinde 61, motorinde 56 kuruş indirim geliyor

Uluslararası piyasada benzin ve motorinin ton fiyatının düşmesiyle benzinin litre fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler salıyı çarşambadan bağlayan gecen itibaren yürürlüğe girecek.

İNDİRİM RAKAMLARI SABAH BELLİ OLDU


Dünya nefesini tuttu. Dünya ekonomisi, tarihi bir dönemden geçiyor. Çin’den yayılan ölümcül koronavirüs, insanoğlunun bildiği ya da aşina olduğu kalıpları buharlaştırıyor.

Bu gelişmeye bağlı olarak küresel ölçekte emtia fiyatları, eşine az rastlanacak biçimde olağanüstü düzeyde düşüyor. Brent petrol… Brent petrol, geçen haftayı 45 dolarla kapattı. Piyasalar açılığında 30 dolara kadar indi. Sonra bir miktar artış gösterdi, halen 33 dolar düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün yanı sıra uluslar arası piyasalarda ürün fiyatları da geriliyor. Benzin geçen haftayı 490, motorin 463 dolarla kapattı. Benzin ve motorin, “çift hane”li güçlü kayıplar yaşadı. Benzin, 440 dolara, motorin 420 dolara geriledi ve düşüş devam ediyor.

LPG'li araç satışları rekor kırdı
LPG'li araç satışları rekor kırdı
Benzin mazot zammının kaynağı dronla saldırı çıktı 
Benzin mazot zammının kaynağı dronla saldırı çıktı 
Benzin, motorin ve LPG otogaza zam geldi
Benzin, motorin ve LPG otogaza zam geldi
Benzine zam geliyor | İndirim havada kaldı
Benzine zam geliyor | İndirim havada kaldı
Benzin ve motorine gece yarısı zammı
Benzin ve motorine gece yarısı zammı
Benzine gece yarısı zam geliyor 
Benzine gece yarısı zam geliyor 
Benzine 17 kuruşluk indirim geliyor
Benzine 17 kuruşluk indirim geliyor
Anahtar Kelimeler:
BenzinMotorinBenzin Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?
Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?
Türk mutfağına İngiltere'de büyük ilgi
Türk mutfağına İngiltere'de büyük ilgi
Kendi işinin patronu olmak isteyenlere bahar fırsatı
Kendi işinin patronu olmak isteyenlere bahar fırsatı
Aşçıoğlu Dubai'de ev sahibi yaptı  
Aşçıoğlu Dubai'de ev sahibi yaptı  
Sanko Enerji Bursa'da Rüzgar Çiftliği kuruyor | Kanatlar Bergama'da üretiliyor
Sanko Enerji Bursa'da Rüzgar Çiftliği kuruyor | Kanatlar Bergama'da üretiliyor
Kız Kardeşim Projesi ile Coca-Cola 100 Bin Kız Kardeş’e ulaşacak
Kız Kardeşim Projesi ile Coca-Cola 100 Bin Kız Kardeş’e ulaşacak
McKinsey, iş dünyası için corona virüsüne karşı 7 temel eylem önerisinde bulundu
McKinsey, iş dünyası için corona virüsüne karşı 7 temel eylem önerisinde bulundu
Rosatom, Akkuyu Nükleer Santral Projesinin Tedarikçileri için seminer
Rosatom, Akkuyu Nükleer Santral Projesinin Tedarikçileri için seminer
Onur Marketler’de çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı
Onur Marketler’de çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı
Prensip sahibi kornalar
Prensip sahibi kornalar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim