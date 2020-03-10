

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim | Gece yarısı ucuzlayacak



Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, otomotiv üretimindeki sert fren ve petrol üreticisi ülkeler arasındaki anlaşmazlık tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını düşürdü





Ölümcül koronavirüs, piyasalara, cuma gününün ardından haftanın ilk iş gününde ikinci “ölümcül vuruş”u yaptı. Brent petrol, 30 dolara kadar geriledi. Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da düştü. Bugün ürün fiyatları ve dolarda yukarı yönlü olağanüstü bir hareketlilik yaşanmazsa salı gecesi benzinde 61, motorinde 56 kuruş indirim geliyor

Uluslararası piyasada benzin ve motorinin ton fiyatının düşmesiyle benzinin litre fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler salıyı çarşambadan bağlayan gecen itibaren yürürlüğe girecek.

İNDİRİM RAKAMLARI SABAH BELLİ OLDU



Dünya nefesini tuttu. Dünya ekonomisi, tarihi bir dönemden geçiyor. Çin’den yayılan ölümcül koronavirüs, insanoğlunun bildiği ya da aşina olduğu kalıpları buharlaştırıyor.

Bu gelişmeye bağlı olarak küresel ölçekte emtia fiyatları, eşine az rastlanacak biçimde olağanüstü düzeyde düşüyor. Brent petrol… Brent petrol, geçen haftayı 45 dolarla kapattı. Piyasalar açılığında 30 dolara kadar indi. Sonra bir miktar artış gösterdi, halen 33 dolar düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün yanı sıra uluslar arası piyasalarda ürün fiyatları da geriliyor. Benzin geçen haftayı 490, motorin 463 dolarla kapattı. Benzin ve motorin, “çift hane”li güçlü kayıplar yaşadı. Benzin, 440 dolara, motorin 420 dolara geriledi ve düşüş devam ediyor.