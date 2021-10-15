Benzin ve motorine büyük zam | Motorin 8 lirayı aştı



Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam gelecek. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise 41 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak. LPG ve motorinin ardından benzinde de bu gece itibarıyla ÖTV sıfırlanmış olacak.

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 41 kuruş zamlanacak. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak.

Benzinde ise 40 kuruş zam yapılacak. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak. LPG’de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı.

Zamlı fiyatlarla birlikte motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7.53’ten 7.94’e, Ankara’da 7.61’den 8.02’ye, İzmir’de 7.62’den 8.03’e yükselecek. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı da bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7,78’den 7,95’e, Ankara’da 7,84’ten 8,01’e, İzmir’de 7,85’ten 8,02’ye yükselecek.

Eşel mobil olmasaydı çift hanede olacaktı

Akaryakıttaki zamları kısmen frenlemek üzere devreye alınan ve Maliye’ye bir yıllık maliyeti 30 milyar TL’yi aşan eşel mobil sistemi öncesinde maktu ÖTV miktarları benzinde 2.52 TL, motorinde 2.05 TL, LPG’de 1.75 TL idi.

Eşel mobil sistemiyle zamlar ÖTV’den düşülmeseydi benzin ve motorinde çift haneli rakamlara ulaşılmış olacaktı.

