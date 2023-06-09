Benzin ve motorine çifte zam | Bugün daha pahalı
Seçim sonrasına ertelenen yüksek zamlar, artışı bir türlü durdurulamayan dolar vatandaşın cebini boşaltıyor. Seçimler öncesi baskılanan dolar kurundaki sert dalgalanma akaryakıt ürünlerini vurdu.
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak motorine ve benzine zam geldi. İşte, 9 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG, motorin litre fiyatı...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,19 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,70 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9,69 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,24 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 9,72 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,60 TL
Motorin fiyatı: 21,11 TL
LPG fiyatı: 9,87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,59 TL
Motorin fiyatı: 21,19 TL
LPG fiyatı: 9,76 TL