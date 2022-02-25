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Benzin ve motorine gece yarısı zam geliyor

Akaryakıt ürünlerine 20 gün sonra yeniden zam geliyor. Gece yarısından geçerli olacak yeni zamlı tarifede benzine 1.61, motorine ise 1.51 TL zam geldi

25 Şubat 2022 Cuma 17:20
Benzin ve motorine gece yarısı zam geliyor

Benzin ve motorine gece yarısı zam geliyor

Akaryakıt ürünlerine bugece yarısından itibaren zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzine 1,61 TL, motorine 1,51 TL zam yapıldı.
   


Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş zam yapılırken, motorinin litre fiyatına da 1 lira 51 kuruş zam yapıldı.

Benzin ve motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'un üzerinde zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 17 liraya dayandı.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, "26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 1,61, motorinde 1,51 TL/LT. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.


Fiyat artışlarının ardından benzinin litre fiyatı Ankara’da 15,27 liradan 16,88 liraya, İstanbul’da 15,18 liradan 16,79 liraya, İzmir’de 15,29 liradan 16,90 liraya çıkacak.

Motorin fiyatları ise Ankara’da ortalama 15,46 liradan 16,97 liraya, İstanbul’da 15,39 liradan 16,90 liraya, İzmir’de 15,46 liradan 16,97 liraya çıkacak. 

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