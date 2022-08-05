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Benzin ve motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklikler sürüyor. 

05 Ağustos 2022 Cuma 10:04
Benzin ve motorine indirim geldi

Benzin ve motorine indirim geldi


Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanma Türkiye'ye olumlu yansıdı. Bugünden itibaren benzin ve motorin satış fiyatlarında indrim uygulanıyor.


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklikler sürüyor. 

BENZİNE DE MOTORİNE DE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre benzine 1.05 TL, motorine 75 kuruş indirim geldi.

İndirimlerin geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıdığı öğrenildi.


GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

İstanbul'da benzinin güncel litre fiyatı 22.25 TL'yken motorinin güncel fiyatı ise 24.53 TL.

Ankara'daki güncel fiyatlar ise benzin ve motorinde sırasıyla 22.38 TL ve 24.64 TL.

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