Benzin ve motorine önce zam sonra indirim geldi



Motorin ve benzine hafta başında gelen yüksek zamların ardından yarın yürürlüğe girmesi beklenen 60 kuruşluk indirim araç sahiplerini sevindirmedi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Benzine dün gelen 1 lira 25 kuruşluk zam ve motorinebu gece itibarıyla gelen 83 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine indirim geliyor.

NTV'de yer alan habere göre, 27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.