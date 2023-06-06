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Benzin ve motorine yarın zam geliyor

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuna ötelenen zamlar, hızla artan dolar kurları ile katmerleniyor. Yeni zamlar yarın yürürlüğe girecek

06 Haziran 2023 Salı 12:03
Benzin ve motorine yarın zam geliyor

Benzin ve motorine yarın zam geliyor



Ekonominin patronu olarak ilan edilen Mehmet Şimşek'in uygulayacağı politikalar netlik kazanmasa da, zam yağmuru halkın cebini boşaltıyor. Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. Motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba (yarın) zam bekleniyor. 6 Haziran 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...


Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


Dün 78,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 76,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,69 dolardan alıcı buldu.

Öte yandna dolar/TL tarafında hareketli günler yaşanırken bu sabah günü 21.67 ile rekor tazeledi. Dolar TL'deki bu artışın ardından bir zam haberi de motorinden geldi. 

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba (yarın) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.36 lira fiyat artışı bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 19.38

Benzinin litresi 21.29

Ankara

Motorin litresi 19.77

Benzinin litresi 21.65

İzmir

Motorin litresi 19.89

Benzinin litresi 21.68

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
ZamBenzinMotorin
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