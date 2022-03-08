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Benzin ve motorine yeni zamlar geliyor

Motorin ve benzin satış fiyatlarına zammın ardı arkası kesilmiyor. Benzin ve motorine bir zam daha geleceği belirtildi.

08 Mart 2022 Salı 10:37
Benzin ve motorine yeni zamlar geliyor

Benzin ve motorine yeni zamlar geliyor

Enerji zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Ekonomi yönetimi, zamlar konusunda gelen eleştirileri 'Avrupa'nın en ucuz akaryakıtı bizde' diyerek savunurken, vatandaş açıklamalara tepki gösteriyor.


Akaryakıt fiyatlarına son dönemde gelen zamlar dur durak bilmiyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurmuştu.

Bu gece yeni bir zammın daha gelmesi bekleniyor. KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam gelecek. Zamlar pompaya yansıyacak.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, dün gün içinde 139 dolara kadar yükselmişti.

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