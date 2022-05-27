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Benzin ve motorine yeni zamlar yolda

Enflasyon canvaranı yıllar sonra yeniden uyandıran ekonomi yönetimi, sadece ürünlere değil vergilere de ek zamlar uygulamaya başladı

27 Mayıs 2022 Cuma 11:46
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda

Benzin ve motorine yeni zamlar yolda

Peş peşe gelen zamlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Dolar kurundaki artışa paralel olarak hafta başı yeniden zam beklentisi hakim oldu

Türkiye ekonomik krizle mücadele ederken zamların ardı arkası kesilmiyor. Yurttaşlar yeni güne de zamlarla başladı. Öte yandan, TÜİK'e göre, nisan ayı tüketici enflasyonu yüzde 69.97 oldu. Martta oran yüzde 61.14 idi. ENAG ise nisan enflasyonunu yüzde 156.86 olarak açıkladı. 

AKARYAKITA ZAM YAĞMURU

Dolar/TL'de son günlerde yaşanan yükseliş ve bunun yanında uluslararası ürün fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıt fiyatlarına yeni zam geldi.

Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1.45 TL zamla 24.31 TL'ye çıktı. Motorinde ise fiyat 1.40 TL zamla 23.48 TL oldu.

LPG'YE ZAM

Öte yandan dün, LPG'ye 37 kuruş zam geldi. Zammın ardından İstanbul'da 11.24'ten satılan LPG'nin litresi 11.61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11.18'den 11.55'e, Ankara'da ise 11.48'den 11.85 TL'ye yükseldi.

SİGARA VE ALKOLE VERGİ ZAMMI GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481.98 TL'den 602.48 TL'ye yükseltildi. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.

Saf alkol / litrede maksimum maktu ÖTV 481 TL'den 602 TL'ye çıktı. Yüzde 45 alkol oranlı içkilerin litresinden 64 TL civarı ek vergi alınacak. Maktu ÖTV ocak ayında 326'dan 481 TL'ye çıkmıştı.

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ZamZamlar
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