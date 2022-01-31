Benzin ve motorine yeniden zam geliyor



Benzin ve motorin satış fiyatlarına yeniden zam geliyor. CHP milletvekili Tuncay Özkan yarın akşam "benzine 58, motorine ise 57 kuruşluk yeni zam" yapılacağını duyurdu. Ekonomist Oğuz Demir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "hem motorine hem de benzine 45-50 kuruş zam görünüyor" dedi

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapılma ihtimalini güçlendirdi. Brent petroldeki fiyat artışlarından sonra, benzinin ve motorinin litre fiyatına zam yolda. 8 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatlarındaki artış Rusya ile Ukrayna geriliminin artmasıyla ekim 2014'ten bu yana ilk kez 91 dolara ulaştı.

Oğuz Demir: Hem motorine hem de benzine 45-50 kuruş zam görünüyor

Akaryakıt sektörüne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 45-50 kuruş zam yapılacak. Artışın temel nedeni ise petrol fiyatlarındaki artış.

Ekonomist Oğuz Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın gece yarısından geçerli olmak üzere hem motorine hem de benzine 45-50 kuruş zam görünüyor :( Artışın temel nedeni ise petrol fiyatlarındaki artış" ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan: Benzine 58, motorine ise 57 kuruşluk yeni zam

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkan benzine 58, motorine ise 57 kuruşluk yeni zammın geleceğini ifade etti.

Özkan yaptığı paylaşımda "Benzine 58 kuruş, motorine 57 kuruş zam bekleniyor. Bu artışla birlikte 1 Ocak'tan bugüne benzine 2,27 TL mazota ise 3,32 TL zam gelmiş olacak. Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor" dedi.

