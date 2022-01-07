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Benzin ve motorine yine zam geldi 

Akaryakıt ve enerji fiyatlarına son 2 aydır peşe gelen zamlara gece yarısından itibaren yenisi eklendi. Benzin'e 63, motorine 94 kuruş zam geldi

07 Ocak 2022 Cuma 21:06
Benzin ve motorine yine zam geldi 

Benzin ve motorine yine zam geldi 


Türkiye hızla yükselen enflasyon sarmalı dar gelirli vatandaşı evden çıkamaz hale getiriyor. Petrol ürünlerine arka arkaya gelen zamların ardından büyük kentlerde araç sahipleri toplu ulaşıma yönelikten trafik rahatladı. Gece yarısından itibaren akaryakıt ürünlerine gelen zamlar ise sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorine yeni zam geldi.

08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 63

Motorinde 94 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13.01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13.64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12.94 liradan 13.57 liraya, İzmir'de 13.02 liradan 13.65 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12.84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13.78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12.77 liradan 13.71 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


 

Anahtar Kelimeler:
BenzinMazotMotorinZam
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