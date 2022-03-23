Benzin ve motorine zam | Araç sahipleri zorda



Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 lirayı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.

YENİ FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi.

Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükseldi.

Geçen hafta 100 doların altını gören Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, dün 119 dolara ulaşmıştı.

