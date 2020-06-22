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Benzin ve motorine zam | Gece yarası fiyatlara dikkat 

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 24, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 22:25
Benzin ve motorine zam | Gece yarası fiyatlara dikkat 

Benzin ve motorine zam | Gece yarası fiyatlara dikkat 

Tüm dünyada düşen petrol fiyatları, Türkiye'ye gelince dolar kurundaki artış gerekçesiyle zamlanıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) verillerine göre zam sonrası Ankara'da ortalama 6,21 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,45 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,15 liradan 6,39 liraya, İzmir'de 6,21 liradan 6,45 liraya yükselecek.

Öte yandan Ankara'da ortalama 5,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,66 liradan 5,89 liraya, İzmir'de 5,74 liradan 5,97 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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