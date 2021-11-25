Benzin zam, motorine zam ve otogaza zam | 24 saat geçmeden



Dövizde yaşanan fiyat artışları benzin, motorin ve otogaza anında yansıtılıyor. Dün gelen zamların ardından bu gece yarısı akaryakıt ürünlerine yeni fiyat artışları bekleniyor Bloomberg'te yer alan habere göre akaryakıt sektörü kaynakları 26 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG otogaza yeni zam yapılacağını belirtti.

Akaryakıt ürünlerine yeni bir zam bekleniyor.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtti.

Zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 10,13 TL, motorin fiyatı 10,21 TL ve LPG otogaz fiyatı ise 8,50 TL olacak.