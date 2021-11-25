Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Benzin zam, motorine zam ve otogaza zam | 24 saat geçmeden

Akaryakıt ürünlerine gece yarısı gelen ağır zamların üstünden 24 saat geçmeden ikinci bir zam dalgası haberi daha geldi. Gece yarısı yeni fiyatlar yürürlüğe girecek

25 Kasım 2021 Perşembe 09:39
Benzin zam, motorine zam ve otogaza zam | 24 saat geçmeden

Benzin zam, motorine zam ve otogaza zam | 24 saat geçmeden


Dövizde yaşanan fiyat artışları benzin, motorin ve otogaza anında yansıtılıyor. Dün gelen zamların ardından bu gece yarısı akaryakıt ürünlerine yeni fiyat artışları bekleniyor Bloomberg'te yer alan habere göre akaryakıt sektörü kaynakları 26 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG otogaza yeni zam yapılacağını belirtti.
Akaryakıt ürünlerine yeni bir zam bekleniyor.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtti.

Zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 10,13 TL, motorin fiyatı 10,21 TL ve LPG otogaz fiyatı ise 8,50 TL olacak.

Anahtar Kelimeler:
Benzin ZamMotorine ZamOtogaz Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FED Taperingden önce faiz konuşması
FED Taperingden önce faiz konuşması
İSKİ, 10 Milyar bütçeyle yatırımları hızlandırıyor
İSKİ, 10 Milyar bütçeyle yatırımları hızlandırıyor
Benzin istasyonlarında gece yarısı zam kuyruğu
Benzin istasyonlarında gece yarısı zam kuyruğu
Dolar ve Euro'da sert düşüş | Sanki keriz silkelediler
Dolar ve Euro'da sert düşüş | Sanki keriz silkelediler
Döviz kurları ihracatı durduracak noktaya geldi
Döviz kurları ihracatı durduracak noktaya geldi
Benzin, motorin ve otogaza rekor zam geliyor
Benzin, motorin ve otogaza rekor zam geliyor
Dolar daha ne kadar yükselir, erken seçim çözüm olur mu?
Dolar daha ne kadar yükselir, erken seçim çözüm olur mu?
Seydişehir Yağ Balığı yıllar sonra yuvaya döndü
Seydişehir Yağ Balığı yıllar sonra yuvaya döndü
Ön satışa sunulan Türk Oyun Projesi GAU Token 3 dakikada tükendi!
Ön satışa sunulan Türk Oyun Projesi GAU Token 3 dakikada tükendi!
Piyasalar karamsar, Dolar 12,  Euro 14 TL'yi geçti
Piyasalar karamsar, Dolar 12,  Euro 14 TL'yi geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim