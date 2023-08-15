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Benzin zammı gece yarısı depoya yansıyacak

Akaryakıt ürünlerine yapıla zamlar açıklanan aylık enflasyon oranlarının stüne çıktı. Benzine yeni zam bu gece yarısından itibaren satış fiyatlarına yansıtılacak

15 Ağustos 2023 Salı 10:15
Benzin zammı gece yarısı depoya yansıyacak

Benzin zammı gece yarısı depoya yansıyacak



Türkiye zam sarmalının içinde boğuluyor. Vatandaş her gün yeni bir 'Fiyat güncellemesi' şoku yaşıyor. Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberleri gündemden düşmüyor. 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren benzine dev zam bekleniyor. 15 Ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzin grubuna 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

AKARYAKITTA KDV ARTIŞI 

Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.

Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi. 

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 38.38

Benzinin litresi 36.16

Ankara

Motorin litresi 38.87

Benzinin litresi 36.68

İzmir

Motorin litresi 39.05

Benzinin litresi 36.79

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
BenzinZamAkaryakıtMotorin
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