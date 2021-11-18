Benzine bir zam daha geliyor | En az 48 kuruş

Döviz kurunda önü alınamayan yükseliş enerji ve akaryakıt piyasasını vurdu. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine en az 48 kuruş zam bekleniyor

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları benzinde Cuma gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu söyledi.

Dolar/TL 'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor.

Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 48 ile 52 kuruş arası zam bekleniyor.

Sektör kaynakları motorinde ve LPG'de ise fiyat artışının doların seyrine göre belli olacağını ifade etti.

Kaynaklar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı sonrasında dolar/TL kurunun 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti.