Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Benzine bir zam daha geliyor | En az 48 kuruş

Döviz kurunda önü alınamayan yükseliş enerji ve akaryakıt piyasasını vurdu. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine en az 48 kuruş zam bekleniyor

18 Kasım 2021 Perşembe 10:56
Benzine bir zam daha geliyor | En az 48 kuruş

Benzine bir zam daha geliyor | En az 48 kuruş

Döviz kurunda önü alınamayan yükseliş enerji ve akaryakıt piyasasını vurdu. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine en az 48 kuruş zam bekleniyor

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları benzinde Cuma gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu söyledi.


Dolar/TL 'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor.

Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 48 ile 52 kuruş arası zam bekleniyor.

Sektör kaynakları motorinde ve LPG'de ise fiyat artışının doların seyrine göre belli olacağını ifade etti.

Kaynaklar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı sonrasında dolar/TL kurunun 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
BenzinBenzin ZammıSon Zamlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
176 Milyar Dolarlık Oyun Sektörüne Türk Hamlesi
176 Milyar Dolarlık Oyun Sektörüne Türk Hamlesi
Faizde karar günü piyasalarda neler alacak?
Faizde karar günü piyasalarda neler alacak?
ÜNLÜ & Co, ‘Satın Alma ve Birleşme işlemlerinin lideri’ oldu
ÜNLÜ & Co, ‘Satın Alma ve Birleşme işlemlerinin lideri’ oldu
TL'nin dolar kaybına en çok Bulgarlar sevindi
TL'nin dolar kaybına en çok Bulgarlar sevindi
Faiz beklentisi yüzünden Dolar TL'yi ezdi geçti
Faiz beklentisi yüzünden Dolar TL'yi ezdi geçti
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Taperinge başlamadan
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Taperinge başlamadan
Yaz Saati uygulaması | Alaca karanlık kuşağı Albayrak'ın mirası
Yaz Saati uygulaması | Alaca karanlık kuşağı Albayrak'ın mirası
İflas eden esnaf sayısında korkutan rekor
İflas eden esnaf sayısında korkutan rekor
Şekere zam | Stokçular iki günde yüzde 25 kazandı
Şekere zam | Stokçular iki günde yüzde 25 kazandı
TCMB Faiz İndirir mi?
TCMB Faiz İndirir mi?

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim