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Benzine gece yarısı zam geliyor

Milyonlarca vatandaş bayram tatilinde yakınlarının yanına gitmek için yola çıkmaya hazırlanırken, benzine zam geliyor.

29 Nisan 2022 Cuma 13:19
Benzine gece yarısı zam geliyor

Benzine gece yarısı zam geliyor

Bayram öncesi emeklinin ikramiyesine zam yapamayan hazine, gece yarısından itibaren benzin satış fiyatlarına zam yapmaktan çekinmedi.

30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk zam bekleniyor.

Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor. 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk zam bekleniyor.

NTV'nin haberine göre motorinde ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

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