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Benzine gece yarısı zam geliyor 

Serbest piyasada döviz fırlarken, benzine bu gece yarısından itibaren en az 78 kuruş zam geliyor.

10 Mayıs 2022 Salı 10:04
Benzine gece yarısı zam geliyor 

Benzine gece yarısı zam geliyor 

Türkiye enflasyon sarmalında kıvranırken, dar gelirli vatandaşların alım gücü hızla düşüyor. Enerji sektörü kaynaklarınından edindiği bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak. Bu arada serbest piyasada dolar 15 lirayı geçti. 

Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.

Döviz kurları ile petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

YENİ FİYAT NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
ZamDolar
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