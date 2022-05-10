Benzine gece yarısı zam geliyor

Türkiye enflasyon sarmalında kıvranırken, dar gelirli vatandaşların alım gücü hızla düşüyor. Enerji sektörü kaynaklarınından edindiği bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak. Bu arada serbest piyasada dolar 15 lirayı geçti.

Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.

Döviz kurları ile petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

YENİ FİYAT NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.